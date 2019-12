Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről számoltak be.","shortLead":"Harmadik hónapja tombolnak a bozóttüzek Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről...","id":"20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31578953-1e95-46b1-afec-3c060c747991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7a408-b7f9-4782-bcf0-6621feb8c4ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_A_bozottuzek_miatt_mar_Canberraban_sem_lehet_levegot_venni","timestamp":"2019. december. 08. 15:45","title":"A bozóttüzek miatt már Canberrában sem lehet levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","shortLead":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","id":"20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95f3f49-036c-4977-8bd9-548543abb040","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","timestamp":"2019. december. 08. 18:32","title":"Konok Péter: Szörnyű, ha mindenféle diktátorok akarják erőből eldönteni, mi a művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy féltékenységből kialakult vita miatt vette üldözőbe egymást szombaton délelőtt két autó Pécs-Somogyban.","shortLead":"Egy féltékenységből kialakult vita miatt vette üldözőbe egymást szombaton délelőtt két autó Pécs-Somogyban.","id":"20191207_Autos_uldozes_volt_Pecsen_loves_is_dordult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195cf8d9-c118-4033-a9c1-ead21d661d44","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Autos_uldozes_volt_Pecsen_loves_is_dordult","timestamp":"2019. december. 07. 20:26","title":"Autós üldözés volt Pécsen, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a sátánizmust is a rock okozza, de ez már meg sem lep.","shortLead":"És a sátánizmust is a rock okozza, de ez már meg sem lep.","id":"20191209_A_brazil_kulturalis_alap_elnoke_levezette_a_rock_miatt_vannak_abortuszok_kiveve_a_Metallicat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f07842f-3058-4131-96e7-ecf23d5ab205","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_A_brazil_kulturalis_alap_elnoke_levezette_a_rock_miatt_vannak_abortuszok_kiveve_a_Metallicat","timestamp":"2019. december. 09. 10:24","title":"A brazil kulturális alap elnöke levezette: a rock miatt vannak abortuszok, kivéve a Metallicát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nem csak a távol eső kis helységekben csökken a népességszám: a demográfiai leépülés veszélye mindinkább sújtja a nagyobb hazai települések egy részét is. ","shortLead":"Már nem csak a távol eső kis helységekben csökken a népességszám: a demográfiai leépülés veszélye mindinkább sújtja...","id":"201949_elvandorlasi_hullam_paks_tiszaujvaros_szeghalom_alejton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5393201b-fa3a-4a94-acc6-9a9b72bbf47d","keywords":null,"link":"/360/201949_elvandorlasi_hullam_paks_tiszaujvaros_szeghalom_alejton","timestamp":"2019. december. 09. 11:00","title":"Elvándorlási hullám: elavultak a 2011-es népszámlálás adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert Grammyt, tagja a Rock and Roll Hall of Fame-nek. Reszelős-whiskygőzös hangja rögtön felismerhetővé teszi, énekeljen bluest, jazzt, folkot, varieté-sanzont, vagy csak dörmögjön valami zajzenére. A világ legkúlabb kocsmazenésze, legjellegzetesebb karakterszínésze, és legvadabb kísérletezője. Tom Waits december 7-én ünnepli 70 éves születésnapját. Magyar zenészeket-szakírókat kértünk meg arra, hogy foglalják össze röviden, nekik mi jut eszükbe róla.","shortLead":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert...","id":"20191207_Tom_Waits_70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728ef7b-8d9c-485f-b01f-65fcd930ed78","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Tom_Waits_70","timestamp":"2019. december. 07. 20:00","title":"A világ legkúlabb kocsmazenésze 70 éves – Tom Waitsről Hobo, Lovasi, Sziámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató kinevezésébe vagy leváltásába.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató...","id":"20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dacf85-336a-4aac-8754-377bbf702f62","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","timestamp":"2019. december. 08. 17:13","title":"Vidnyánszky társasága szerint még jobb is lehet a helyzet az új színháztörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét végén nem csak az kapott Győr legnépszerűbb és egyetlen napilapjából, aki elő is fizetett rá: szembetűnő módon valamiért rengeteg postaládában ott volt szerte a városban a Kisalföld legújabb száma – írta az azonnali.hu.

","shortLead":"A hét végén nem csak az kapott Győr legnépszerűbb és egyetlen napilapjából, aki elő is fizetett rá: szembetűnő módon...","id":"20191208_Ingyen_kampany_a_gyori_Fideszes_polgamesterjeloltnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f4ae09-c95a-4420-8181-2fdf9b25202a","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Ingyen_kampany_a_gyori_Fideszes_polgamesterjeloltnek","timestamp":"2019. december. 08. 09:12","title":"Ingyen kampány a győri fideszes polgámester-jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]