[{"available":true,"c_guid":"93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","shortLead":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","id":"20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e19261c-8ea3-4c7f-8189-e36bf789b7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","timestamp":"2019. december. 11. 14:48","title":"Ilyen szökési kísérletet sem lát minden nap a rendőrség – videó Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18daef74-7a58-4b69-b848-781d576c2485","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A drogériákat és az áruházak piperepolcait is utolérte már egy ideje a zöldláz: hódítanak a natúr kozmetikumok és parfümök, amelyekben csakis természetes növényi alapanyagokat használnak fel. ","shortLead":"A drogériákat és az áruházak piperepolcait is utolérte már egy ideje a zöldláz: hódítanak a natúr kozmetikumok és...","id":"201949__kozmetikumok_termeszetesen__francia_kisugarzas__zoldkemia__kremek_kremje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18daef74-7a58-4b69-b848-781d576c2485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dff6eb-9f5e-481e-a3c5-d24d96a72845","keywords":null,"link":"/360/201949__kozmetikumok_termeszetesen__francia_kisugarzas__zoldkemia__kremek_kremje","timestamp":"2019. december. 10. 13:00","title":"Bioparfüm és natúr krémek: a környezetvédelem illatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 47-en voltak a Fehér-szigeten, amikor kitört a tűzhányó. Harmincnégy embert sikerült helikopterekkel kimenteni. ","shortLead":"Összesen 47-en voltak a Fehér-szigeten, amikor kitört a tűzhányó. Harmincnégy embert sikerült helikopterekkel...","id":"20191210_Keves_az_esely_hogy_tulelot_talaljanak_az_ujzelandi_vulkanszigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d95d722-95d2-42f8-a53a-cbd6f7eb249e","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_Keves_az_esely_hogy_tulelot_talaljanak_az_ujzelandi_vulkanszigeten","timestamp":"2019. december. 10. 07:37","title":"Kevés az esély, hogy túlélőt találjanak az új-zélandi vulkánszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7abdee7-79fb-4193-befe-1baba71b733a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191210_Adventi_mesenaptar__december_10_A_tunderek_tuparnaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7abdee7-79fb-4193-befe-1baba71b733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f9d163-ba08-4a8b-a49e-2ce30600e8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Adventi_mesenaptar__december_10_A_tunderek_tuparnaja","timestamp":"2019. december. 10. 08:02","title":"Adventi mesenaptár – december 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Decemberhez képest enyhe marad az idő, akár 8 fok is lehet. Éjjel viszont a fagy se kizárt.","shortLead":"Decemberhez képest enyhe marad az idő, akár 8 fok is lehet. Éjjel viszont a fagy se kizárt.","id":"20191211_Szerdan_kisuthet_a_nap_bar_belerondithat_az_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59b155f-7f06-4a6a-87de-179b4e83a02c","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Szerdan_kisuthet_a_nap_bar_belerondithat_az_eso","timestamp":"2019. december. 11. 05:20","title":"Szerdán kisüthet a nap, bár belerondíthat az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247140a7-22a0-452c-b022-aa7f9cf42895","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem matematikusai új módszerrel modellezték a járvány terjedését.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem matematikusai új módszerrel modellezték a járvány terjedését.","id":"20191210_Magyar_kutatok_segithetnek_a_Zika_virus_elleni_harcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=247140a7-22a0-452c-b022-aa7f9cf42895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e2ab-b85b-414c-a3e1-14451f325b95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_Magyar_kutatok_segithetnek_a_Zika_virus_elleni_harcban","timestamp":"2019. december. 10. 07:15","title":"Magyar kutatók segíthetnek a zikavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbb1c63-9766-4a67-b01f-2dcc7a616970","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen is elítélték Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés miatt.","shortLead":"Jogerősen is elítélték Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés...","id":"20191211_Eletfogytiglant_kapott_a_bonyi_rendorgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfbb1c63-9766-4a67-b01f-2dcc7a616970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b0bf96-a1c4-4baf-903c-04722a5a9682","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Eletfogytiglant_kapott_a_bonyi_rendorgyilkos","timestamp":"2019. december. 11. 12:26","title":"Életfogytiglant kapott a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38e26ed-e255-4409-83bb-57e73d3e2c1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy speciális mentőhordágyban hozták fel a térdsérülést szenvedett nőt a mentők.","shortLead":"Egy speciális mentőhordágyban hozták fel a térdsérülést szenvedett nőt a mentők.","id":"20191211_30_meteres_melysegbol_hoztak_fel_egy_fiatal_not_a_barlangi_mentok_a_Matyashegyibarlangbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38e26ed-e255-4409-83bb-57e73d3e2c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9467598b-1aa7-42ed-9e2d-2f45a939f001","keywords":null,"link":"/elet/20191211_30_meteres_melysegbol_hoztak_fel_egy_fiatal_not_a_barlangi_mentok_a_Matyashegyibarlangbol","timestamp":"2019. december. 11. 06:36","title":"30 méteres mélységből hoztak fel egy fiatal nőt a barlangi mentők a Mátyás-hegyi-barlangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]