Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8853d31c-4ea2-4e5f-b680-3340dfcc5a3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas a dugó Budaörsnél.","shortLead":"Hatalmas a dugó Budaörsnél.","id":"20191213_Tizenegy_auto_karambolozott_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8853d31c-4ea2-4e5f-b680-3340dfcc5a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f1f57c-650e-411e-a071-87c0b0cf18d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Tizenegy_auto_karambolozott_az_M7esen","timestamp":"2019. december. 13. 18:17","title":"Tizenegy autó karambolozott az M1-M7-es kivezetőn, komoly a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefe794c-d9e3-4c26-909e-811a1fd5906d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Záróvonalat átlépve, forgalom elől elzárt területen áthajtva száguldott a kamion, aztán szemből jött egy iskolabusz.","shortLead":"Záróvonalat átlépve, forgalom elől elzárt területen áthajtva száguldott a kamion, aztán szemből jött egy iskolabusz.","id":"20191213_Letoltendo_bortont_kapott_egy_kamionos_egy_eletveszelyes_elozesert__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aefe794c-d9e3-4c26-909e-811a1fd5906d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef81049-18a5-49e7-9114-184d04085fef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Letoltendo_bortont_kapott_egy_kamionos_egy_eletveszelyes_elozesert__video","timestamp":"2019. december. 13. 19:03","title":"Letöltendő börtönt kapott egy kamionos egy életveszélyes előzésért - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70f9f7-6e95-41ab-9f1d-2a0a85c3016b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonos fényképezés előtt álló egyik nagy kihívás az esti vagy gyenge megvilágítású környezetben történő fotózás. A nagy gyártók újabban ezen a fronton erősítenek, a Samsung például egy külön erre a célra szolgáló érzékelővel.","shortLead":"Az okostelefonos fényképezés előtt álló egyik nagy kihívás az esti vagy gyenge megvilágítású környezetben történő...","id":"20191213_samsung_bright_night_mode_sensor_ejszakai_fotozas_szabadalom_euipo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f70f9f7-6e95-41ab-9f1d-2a0a85c3016b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17d4801-7f93-4db8-8e22-834bf458e532","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_samsung_bright_night_mode_sensor_ejszakai_fotozas_szabadalom_euipo","timestamp":"2019. december. 13. 11:03","title":"A Samsung kitalált valamit, hogy jobb fotókat lehessen lőni esténként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","shortLead":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","id":"20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11bb301-afa9-4c54-adbe-581e0c927aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","timestamp":"2019. december. 12. 19:24","title":"Trump: \"Nyugi Greta, nyugi!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"26 év után újra Aerosmith-koncert lesz Budapesten július 24-én, méghozzá ezúttal az új Puskás Arénában. Alig indult el a jegyértékesítés, már több szektor telt házas.\r

\r

","shortLead":"26 év után újra Aerosmith-koncert lesz Budapesten július 24-én, méghozzá ezúttal az új Puskás Arénában. Alig indult el...","id":"20191213_Nagyon_fogynak_a_jegyek_az_Aerosmith_koncertre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a70c1f-57ba-49f6-b958-7b315845ec24","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Nagyon_fogynak_a_jegyek_az_Aerosmith_koncertre","timestamp":"2019. december. 13. 12:39","title":"Nagyon fogynak a jegyek az Aerosmith-koncertre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea36cea-5a3b-4b11-a7f9-750ed03a5d59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért három cég is Magyarországon értékesítene hidrogénmeghajtású drónokat, amelyek sokkal tovább képesek repülni, mint a ma kapható eszközök.","shortLead":"Valamiért három cég is Magyarországon értékesítene hidrogénmeghajtású drónokat, amelyek sokkal tovább képesek repülni...","id":"20191212_hidrogenmeghajtasu_dron_drontechnologia_hycopter_hidrogen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ea36cea-5a3b-4b11-a7f9-750ed03a5d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb5665-b168-4be5-bc31-a7c5b1cf105b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_hidrogenmeghajtasu_dron_drontechnologia_hycopter_hidrogen","timestamp":"2019. december. 12. 18:03","title":"Magyarországra hozzák a jövő drónjait, ezek már sokkal tovább repülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d639c9b-3a45-4b15-b359-a11ef86a7d2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár a világ legismertebb vezetői közül többen is egy helyen tartózkodnak, a belga főváros életét nem zavarja meg egy olyan találkozó, mint amilyen most is zajlik.","shortLead":"Bár a világ legismertebb vezetői közül többen is egy helyen tartózkodnak, a belga főváros életét nem zavarja meg...","id":"20191212_Mutatjuk_mekkora_teruletet_zarnak_le_27_allam_es_kormanyfo_kedveert_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d639c9b-3a45-4b15-b359-a11ef86a7d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf13ee-2ecd-4900-b177-cbecba1bd36e","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Mutatjuk_mekkora_teruletet_zarnak_le_27_allam_es_kormanyfo_kedveert_Brusszelben","timestamp":"2019. december. 12. 16:46","title":"Mutatjuk, mekkora területet zárnak le 27 állam- és kormányfő kedvéért Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","shortLead":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","id":"20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e59f0-8d62-46fd-af84-b4ec2102af83","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","timestamp":"2019. december. 14. 12:18","title":"\"Zacher Gábor a védőszentünk” – popdal készült a toxikológusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]