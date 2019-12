Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0297ddbd-9c7b-4629-875d-c6b8695668b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorsportok egyik legismertebb figuráját is meglepte a Ford elektromos szabadidő-autója. ","shortLead":"A motorsportok egyik legismertebb figuráját is meglepte a Ford elektromos szabadidő-autója. ","id":"20191217_ken_block_elektromos_mustang_suv_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0297ddbd-9c7b-4629-875d-c6b8695668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f28a363-ab72-4c5b-9e95-456a1acecbbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_ken_block_elektromos_mustang_suv_villanyauto","timestamp":"2019. december. 17. 13:10","title":"Kipróbálta az elektromos Mustang SUV-ot Ken Block, aki most vezetett először villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak.","shortLead":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak.","id":"20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab0175-706c-4fc1-80dc-3b861989ac25","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","timestamp":"2019. december. 18. 13:36","title":"Újabb vasúti kocsiban láttak tetveket, a MÁV vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd emlegetni.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd...","id":"20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45c1018-b2c1-40c0-9db4-1c25fe9ae957","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","timestamp":"2019. december. 17. 16:03","title":"Mindenkit megnyugtat a Microsoft: nem lesz fura neve az új Xboxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","shortLead":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","id":"20191217_somogyban_alig_hianyzott_par_tized_a_20_fokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2836b80-ccf7-4f95-bcb7-0614eeb226cb","keywords":null,"link":"/elet/20191217_somogyban_alig_hianyzott_par_tized_a_20_fokhoz","timestamp":"2019. december. 17. 15:29","title":"Somogyban alig hiányzott pár tized a 20 fokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb4ff03-6a25-49fa-b24c-d83547e102f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint 30 éve találkozott Orbán Viktor és Iványi Gábor, utóbbi most elmesélte a HVG-nek megismerkedésük történetét. Bár a lelkész keresztelte meg a miniszterelnök két gyerekét is, de nem volt sokáig felhőtlen a viszonyuk. ","shortLead":"Több mint 30 éve találkozott Orbán Viktor és Iványi Gábor, utóbbi most elmesélte a HVG-nek megismerkedésük történetét...","id":"20191218_Ivanyi_Gabor_Orban_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb4ff03-6a25-49fa-b24c-d83547e102f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f3e949-1ae1-4552-8b79-25acd808d14d","keywords":null,"link":"/360/20191218_Ivanyi_Gabor_Orban_csalad","timestamp":"2019. december. 18. 12:00","title":"A véletlenen múlt Iványi Gábor találkozása Orbánnal, de hamar kiderült, hogy \"nincs minden rendben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal bünteti az orosz légvédelmi rakétarendszert vásárló Törökországot – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török államfő.","shortLead":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal...","id":"20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bf5c1-2404-483b-925e-a696b076e701","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","timestamp":"2019. december. 16. 17:07","title":"Erdogan a stratégiai fontosságú NATO-támaszpontok bezárásával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elrendelte a letartóztatását a bíróság annak a férfinak, aki péntek este ittasan, jogosítvány nélkül vezetve elütött egy kerékpározó kislányt Kiskunhalason. ","shortLead":"Elrendelte a letartóztatását a bíróság annak a férfinak, aki péntek este ittasan, jogosítvány nélkül vezetve elütött...","id":"20191216_kiskunhalas_gazolas_cserbenhagyas_sofor_birosag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d17868-0214-4cdd-941f-40e75830ba8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_kiskunhalas_gazolas_cserbenhagyas_sofor_birosag_letartoztatas","timestamp":"2019. december. 16. 22:18","title":"Kiskunhalasi gázolás: a sofőr azt állítja, segítségért indult, nem menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül a második szerződést köti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 4iG.","shortLead":"Rövid időn belül a második szerződést köti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 4iG.","id":"20191217_Ujabb_szazmilliokat_kap_a_4iG_a_NAVtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb8507-0078-4163-81bc-06c6e49e6f3d","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Ujabb_szazmilliokat_kap_a_4iG_a_NAVtol","timestamp":"2019. december. 17. 10:47","title":"Újabb százmilliókat kap a 4iG a NAV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]