[{"available":true,"c_guid":"72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha vásároltak belőle, ne fogyasszák el! ","shortLead":"Ha vásároltak belőle, ne fogyasszák el! ","id":"20191230_Hasmenest_okozo_sajtot_hiv_vissza_a_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c04eed-6efa-4f54-80de-e80603769494","keywords":null,"link":"/elet/20191230_Hasmenest_okozo_sajtot_hiv_vissza_a_Lidl","timestamp":"2019. december. 30. 10:54","title":"Hasmenést okozó sajtot hív vissza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor tudományos tanácsadója is csatlakozott azokhoz, akik szerint a hiszékeny és tapasztalatlan fiatalok miatt van veszélyben a magyar identitás.","shortLead":"Orbán Viktor tudományos tanácsadója is csatlakozott azokhoz, akik szerint a hiszékeny és tapasztalatlan fiatalok miatt...","id":"20191228_Orban_fotudosa_kijelolte_az_uj_ellenseget_a_Harry_Potter_es_a_Pokember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213428b1-499f-4923-a8cf-c0f2f8ea38a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Orban_fotudosa_kijelolte_az_uj_ellenseget_a_Harry_Potter_es_a_Pokember","timestamp":"2019. december. 28. 21:47","title":"Maróth Miklós: Veszélyben a magyar identitás, mert a fiatalok Harry Pottert és Pókembert olvasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sammy Kiprop Kitwara szervezetében a terbutaline nevű szer nyomaira bukkantak. ","shortLead":"Sammy Kiprop Kitwara szervezetében a terbutaline nevű szer nyomaira bukkantak. ","id":"20191230_doppingteszt_dopping_kenyai_atleta_vilagbajnok_sammy_kiprop_kitwara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097f2483-f249-4e3a-a8e2-f96bed186df5","keywords":null,"link":"/sport/20191230_doppingteszt_dopping_kenyai_atleta_vilagbajnok_sammy_kiprop_kitwara","timestamp":"2019. december. 30. 05:01","title":"Világbajnok kenyai atléta bukott meg egy doppingteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Engedményeket tett a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek","shortLead":"Engedményeket tett a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek","id":"20191229_Nem_mentek_a_balettba_ugralni_nyolcmillio_euro_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3cb748-28ba-49b3-bfa4-9155af9f28a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Nem_mentek_a_balettba_ugralni_nyolcmillio_euro_veszteseg","timestamp":"2019. december. 29. 15:14","title":"Nem mentek a balettba ugrálni: nyolcmillió euró veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d472a85e-9434-4953-98cd-3653b9289d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően olcsón, remek specifikációkkal megspékelve adott ki egy valódi összehajtható telefont a hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar testvére. A készülék a Samsung Galaxy Folddal és a Huawei Mate X-szel versenyezhet.","shortLead":"Meglepően olcsón, remek specifikációkkal megspékelve adott ki egy valódi összehajtható telefont a hírhedt kolumbiai...","id":"20191229_escobar_fold1_olcso_androidos_osszehajthato_telefon_jo_specifikaciokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d472a85e-9434-4953-98cd-3653b9289d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11fe346-2e66-4264-abce-9293bbf491f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_escobar_fold1_olcso_androidos_osszehajthato_telefon_jo_specifikaciokkal","timestamp":"2019. december. 29. 15:03","title":"Olcsó összehajtható telefont adott ki a hírhedt kolumbiai drogbáró, Escobar testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült überelnie.","shortLead":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült...","id":"20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d81b1a-0d33-4b81-abee-7c0e71a96e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","timestamp":"2019. december. 29. 12:20","title":"Girl power az űrben: rekordot döntött egy női űrhajós az ISS-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonzárolásról készült lista azért is érdekes, mert a kormánypárti politikus vagyonnyilatkozata szerint rendkívül szerényen éldegél.","shortLead":"A vagyonzárolásról készült lista azért is érdekes, mert a kormánypárti politikus vagyonnyilatkozata szerint rendkívül...","id":"20191230_szolarium_biliardasztal_simonka_gyorgy_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100302a5-1dd1-4b35-8fc2-258e87d6fa61","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_szolarium_biliardasztal_simonka_gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. december. 30. 07:10","title":"Szoláriumot és biliárdasztalt foglaltak le a fideszes Simonka Györgynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is sokat tanulhat.","shortLead":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is...","id":"20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88ee36-87e9-47c6-897b-3d8586bbb995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","timestamp":"2019. december. 29. 08:03","title":"Kína csinált egy mesterséges Napot, 200 millió Celsius-fokkal állítanának elő \"végtelen\" mennyiségű energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]