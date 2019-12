Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság emberei.","shortLead":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság...","id":"20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4a377-451a-42a1-a540-73b565521b49","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","timestamp":"2019. december. 30. 08:25","title":"Több száz tonna veszélyes árut vont ki a forgalomból az idén a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Engedményeket tett a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek","shortLead":"Engedményeket tett a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek","id":"20191229_Nem_mentek_a_balettba_ugralni_nyolcmillio_euro_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3cb748-28ba-49b3-bfa4-9155af9f28a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Nem_mentek_a_balettba_ugralni_nyolcmillio_euro_veszteseg","timestamp":"2019. december. 29. 15:14","title":"Nem mentek a balettba ugrálni: nyolcmillió euró veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f7f68f-525e-4984-b590-11a8f23824f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a németek többsége betiltaná a szilveszteri tűzijátékozást. Sydneyben viszont már tömegessé vált az újévi tűzijáték elleni tiltakozás, ennek ellenére megtartják.



","shortLead":"Egy kutatás szerint a németek többsége betiltaná a szilveszteri tűzijátékozást. Sydneyben viszont már tömegessé vált...","id":"20191229_Sem_a_nemetek_sem_az_ausztralok_nem_akarnak_tuzijatekot__megis_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f7f68f-525e-4984-b590-11a8f23824f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ee583a-b2c2-4ac7-a1ab-eb9c7bee9f26","keywords":null,"link":"/elet/20191229_Sem_a_nemetek_sem_az_ausztralok_nem_akarnak_tuzijatekot__megis_lesz","timestamp":"2019. december. 29. 14:44","title":"Sem a németek, sem az ausztrálok nem akarnak tűzijátékot – mégis lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ho Csian-kuj és kutatótársai génszerkesztéssel próbáltak HIV-rezisztenciát kialakítani egy születendő ikerpárnál. A sencseni bíróság kimondta, hogy ez illegális orvosi tevékenységnek minősül, a művelet ráadásul nem is lett sikeres.","shortLead":"Ho Csian-kuj és kutatótársai génszerkesztéssel próbáltak HIV-rezisztenciát kialakítani egy születendő ikerpárnál...","id":"20191230_borton_genszerkesztes_ikerpar_ho_csian_kuj_crispr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2200f40a-64b7-4f90-8ea4-a9d8a94ae04b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_borton_genszerkesztes_ikerpar_ho_csian_kuj_crispr","timestamp":"2019. december. 30. 13:03","title":"Börtönre ítélték a génszerkesztett ikreken dolgozó kínai tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2a0659-ceca-4b78-ad95-b2191cd917f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi sportélet fejlesztését segítik elő az ággyal, amelynek gyógyító erejét nem sikerült még kétséget kizáróan bizonyítani.","shortLead":"A helyi sportélet fejlesztését segítik elő az ággyal, amelynek gyógyító erejét nem sikerült még kétséget kizáróan...","id":"20191230_Unios_tamogatasbol_jutott_fenyagy_Felcsutra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2a0659-ceca-4b78-ad95-b2191cd917f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6c84b-0e84-4b7e-a00c-c901ca2b13bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Unios_tamogatasbol_jutott_fenyagy_Felcsutra","timestamp":"2019. december. 30. 17:46","title":"Uniós támogatásból jutott fényágy Felcsútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén szinte hetente nőtt az adatforgalom a Vodafone hálózatán. A cég ügyfelei nem a pihenőnapokon mobilneteztek a legtöbbet, a vásárlási láz pörgette csúcsra az adatforgalmat.","shortLead":"Idén szinte hetente nőtt az adatforgalom a Vodafone hálózatán. A cég ügyfelei nem a pihenőnapokon mobilneteztek...","id":"20191230_vodafone_mobilinternet_adatforgalom_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f1b6b-e312-40cf-822c-1572005e59f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_vodafone_mobilinternet_adatforgalom_2019","timestamp":"2019. december. 30. 12:28","title":"Volt egy hét 2019-ben, amikor a szokásosnál is jobban pörögtek a megabájtok a Vodafone hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nemcsak a magyarság őstörténetét és a történelmi hősök névsorát próbálja átírni a kormány, hanem azt is meghatározná, ki mondhatja magát magyarnak. Pedig még az Orbán Viktor által kitüntetett történész is arra figyelmeztet: a hazaárulózás sehova sem vezet.","shortLead":"Nemcsak a magyarság őstörténetét és a történelmi hősök névsorát próbálja átírni a kormány, hanem azt is meghatározná...","id":"201951__magyarsagteljesitmeny__torzult_nemzettudat__patriotizmus__a_turul_koztarsasaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d038f2-e93c-4c35-88c8-426b5f789c9b","keywords":null,"link":"/360/201951__magyarsagteljesitmeny__torzult_nemzettudat__patriotizmus__a_turul_koztarsasaga","timestamp":"2019. december. 30. 07:00","title":"Orbánék szerint csak az tekinthető magyarnak, aki támogatja a kormányt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megközelíti a benzin ára a 400 forintos lélektani határt.","shortLead":"Megközelíti a benzin ára a 400 forintos lélektani határt.","id":"20191230_Kemeny_uzemanyag_aremelessel_indul_az_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1731b75-54b0-40b8-9bcd-ceefc726ede6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Kemeny_uzemanyag_aremelessel_indul_az_ujev","timestamp":"2019. december. 30. 16:06","title":"Kemény benzináremeléssel indul az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]