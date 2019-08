A hercegi pár, Meghan és Harry frigyének egyik világraszóló híre az E-Type Zero volt. A nagyon brit sportautó elektromos változata a tavalyi királyi esküvőn bukkant föl, aztán ezt a mintadarabot világ körüli bemutató útra indították, és láthatólag élénk is lesz a kereslet iránta. Az 1961–1975 között gyártott Jaguar kiválóan példázza az új és nem is haszontalan irányzatot: e-autóvá alakítva lehelnek új életet az oldtimerekbe.

Átalakított Trabant a német E-Cap Mobility műhelyében. Újra szól a négyütemű

Igaz, ezek nem igazi oldtimerek, hiszen azokban egyetlen fontos alkatrész korszerűsítése is veszélyeztetheti a becses státust. Az E-Type Zero esetében csak a karosszéria, a fék és a futómű fél évszázados. De ez nem baj. Egy német átépítési szakember, Jens Broedersdorff szerint a villanyautók olyanoknak a kedvét is meghozhatják az oldtimerekhez, akiknek amúgy nem lenne idejük-türelmük-pénzük a javítgatáshoz, a régi alkatrészek pótlásához. Például azokét, akik szép, de ma már nem elég praktikus régiséget örököltek. Az e-oldtimerek szinte üzemzavar nélkül, minimális szervizköltségekkel működhetnek – derült ki a hamburgi Der Spiegel cikkéből.

Broedersdorff cége, a Classic eCars nem pusztán autós vállalat, fontos tevékenysége az energia-tanácsadás is. Az e-autók olyan rendszer részei lehetnek, amelyek révén egy családi ház ügyesen gazdálkodhat a saját termelésű környezetbarát – például napelemes – árammal. Túltermelés esetén a tároláshoz akkumulátorokra van szükség, és az alagsorban nyilván sokkal jobban mutat az akkumulátorcsomag, ha egy klasszikus autóban rejlik, nem pedig egy szabványos szekrényben. Bár a cég E-Type és Porsche motorházába is szerelt már elektromos meghajtást, a program legnépszerűbbje egyelőre az 1950-es évek jellegzetes német miniautója, a kétüléses, elöl nyíló Messerschmitt Kabinenroller. Átépítése 15 ezer euróba kerül, és a jármű attól fogva a Betterschmitt nevet viseli. Négy kilowattórát fogyaszt százon, ami pénzben nagyjából négy deci benzinnek felel meg. Hasonló kategóriába tartozik az ikonikus angol Mini szabadidős modellje, a Moke Franciaországban elektrifikált változata, a Nosmoke (azaz füst nélküli) – igaz, a Noun’Electric cég nem átépített kocsikat, hanem másolatokat gyárt. Egyedi darab egy kétéltű Amphycar az 1960-as évekből, amelyet azért szereltetett át a tulajdonosa, mert manapság a német tavakon tilos belső égésű motorral csónakázni. Viszonylag szűz piacot talált a német e-cap Mobility, amely régi haszonjárműveket is korszerűsít. Eddig egy 7,5 tonnás teherautó volt a legnagyobb, de készülnek egy 26 tonnás óriás felvillanyozására is. A skála másik végén az E-Type gyári villamosítását a Jaguar 65 ezer euróért vállalja, illetve akinek nincs példánya a régiből, az a komplett e-oldtimert 330 ezer euróért veheti meg. Beleértve a LED-fényszórókat és a mai ízlésnek megfelelő műszerfalat.

A máris nagy keresletre való tekintettel a Jaguar jövőre kezdi a gyártást. A dologban az is érdekes, hogy még a mai, kiforrottnak éppen nem mondható akkumulátorok által elérhető teljesítménnyel is kis híján megközelíti, illetve gyorsulásban kissé túl is szárnyalja a múlt századi hathengeres motor paramétereit. Leszámítva persze a hatótávolságot, amely csak 200 kilométer körül lehet. Különbség az is, hogy a szép, de műszakilag kényes előddel szemben ennél nem kell folyton utántöltögetni a motorolajat. A villanymotorok egyik előnye kétségkívül a fürgeségük: elektrifikálva még egy bogárhátú Volkswagen is alig öt másodperc alatt gyorsul nulláról százra.

Az átépítéssel a járgányok elveszítik hivatalos oldtimer-besorolásukat. Az adókedvezmény szempontjából ez nem nagy veszteség, mert a villanyautók használatát is támogatja az állam. A régi, környezetszennyező benzinmotorok viszont előbb-utóbb könnyen tilalom alá eshetnek – ez is a villamosítás mellett szól. Ha valaki csalódna a felújított veteránban, akkor is van megoldás, legalábbis olyan márkáknál, mint a Jaguar vagy az Aston Martin. Az átalakítók állítják, hogy ha megőrzik az eredeti alkatrészeket, akkor a beavatkozás teljesenvisszafordítható.

A cikk a HVG hetilap 2019/34. számában jelent meg. Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, keresse a Tech + tudomány rovatot a hetilapban és kövesse a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát..