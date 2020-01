Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is elérhetővé teszi a készüléket.","shortLead":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is...","id":"20200106_samsung_sero_okostelevizio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d5ed8-d459-4102-b666-9049dd2e695b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_samsung_sero_okostelevizio","timestamp":"2020. január. 06. 11:33","title":"Meghódítaná a világot a Samsung a jövő okostévéjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","shortLead":"Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.","id":"20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fe45328-6bad-430b-ac63-8c3e3c931b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d4a7d1-18e1-4ff6-b527-a5658ffc6cd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_penzmosas_elleni_szabalyok_ugyfel_atvilagitas","timestamp":"2020. január. 07. 06:12","title":"Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezd olyan lenni az Apple, mint a Samsung? Egyre több telefont fog kiadni? A legújabb hírek szerint akár hat iPhone is érkezhet ebben az évben.","shortLead":"Kezd olyan lenni az Apple, mint a Samsung? Egyre több telefont fog kiadni? A legújabb hírek szerint akár hat iPhone is...","id":"20200107_apple_uj_iphone_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81c659a-9294-47e0-b1be-7e703426be5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_apple_uj_iphone_2020","timestamp":"2020. január. 07. 11:03","title":"Belehúz az Apple: hat új iPhone is megjelenhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","shortLead":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","id":"20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e511f79-22b6-4ced-8f2b-83203909874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","timestamp":"2020. január. 07. 06:41","title":"Ha elvileg gyorsabb a Tesla, miért verheti meg a gyakorlatban a Porsche?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Agyontaposták egymást az emberek Kászim Szulejmáni temetésén szülővárosában.","shortLead":"Agyontaposták egymást az emberek Kászim Szulejmáni temetésén szülővárosában.","id":"20200107_Panik_tort_ki_Szulejmani_temetesen_35en_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009e434-446d-4ae8-8b00-3bfc56f9358a","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Panik_tort_ki_Szulejmani_temetesen_35en_meghaltak","timestamp":"2020. január. 07. 13:32","title":"Pánik tört ki Szulejmáni temetésén, 35-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c340f943-ff56-4800-8f44-f67044a0d9ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pizzéria egész napi bevétele a dolgozóké lett.","shortLead":"A pizzéria egész napi bevétele a dolgozóké lett.","id":"20200107_Egy_pizzeria_nem_mindennapi_karacsonyi_ajandekot_adott_a_dolgozoinak_szetdobtak_koztuk_a_bevetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c340f943-ff56-4800-8f44-f67044a0d9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6608dccf-c216-49f4-a80c-068e26bb7f6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Egy_pizzeria_nem_mindennapi_karacsonyi_ajandekot_adott_a_dolgozoinak_szetdobtak_koztuk_a_bevetelt","timestamp":"2020. január. 07. 08:02","title":"Egy pizzéria nem mindennapi karácsonyi ajándékot adott a dolgozóinak: szétdobták köztük a bevételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9dd0d2-e4f5-45ee-8aa2-ab129311753e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A jelenleg zajló kultúrharc nem az ideológiáról, hanem az egyéni hatalomvágyról szól, és Magyarországon még mindig a feudális tekintélyelvűség irányítja a rendszert Kovalik Balázs szerint. A Operaházból tíz éve politikai okokból eltávolított rendező ezért nem tervezi, hogy hazaköltözik Németországból, most is csak a közelmúltban elhunyt régi barátja, Térey János darabjának megrendezését vállalta az Örkény Színházban. ","shortLead":"A jelenleg zajló kultúrharc nem az ideológiáról, hanem az egyéni hatalomvágyról szól, és Magyarországon még mindig...","id":"202001__kovalik_balazs_rendezo__tereyrol_megfelelesi_kenyszerrol__irtohadjarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c9dd0d2-e4f5-45ee-8aa2-ab129311753e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4f3fa6-91f0-479a-b525-8517c41b0744","keywords":null,"link":"/360/202001__kovalik_balazs_rendezo__tereyrol_megfelelesi_kenyszerrol__irtohadjarat","timestamp":"2020. január. 06. 15:00","title":"Kovalik Balázs: Magyarországon egyszerre folyik a szenteskedés meg a biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mi történt csütörtök esténként a McDonald’s központjában, melyet Steve Eastbrook a külvárosból betelepített Chicago központjába?","shortLead":"Mi történt csütörtök esténként a McDonald’s központjában, melyet Steve Eastbrook a külvárosból betelepített Chicago...","id":"20200107_Uj_vilag_jon_a_McDonaldsnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79332ac5-02b6-42b8-a2e4-3ac93849e8d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Uj_vilag_jon_a_McDonaldsnal","timestamp":"2020. január. 07. 05:42","title":"Új világ jön a McDonald’snál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]