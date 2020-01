Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását ugyanakkor kizárta.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli...","id":"20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cdaafd-8a46-4ce0-afd6-1f077e8dbe43","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2020. január. 06. 18:58","title":"Videóban ígér szigorítást Varga Judit a győri családirtás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédség szerint a megfelelő biztonsági intézkedések mellett továbbra is folytatják a feladataikat Irakban.","shortLead":"A Honvédség szerint a megfelelő biztonsági intézkedések mellett továbbra is folytatják a feladataikat Irakban.","id":"20200106_Honvedelmi_Miniszterium_A_magyar_katonak_maradnak_Irakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76d752a-02fa-43d1-a5c2-634cc2ef6ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Honvedelmi_Miniszterium_A_magyar_katonak_maradnak_Irakban","timestamp":"2020. január. 06. 10:08","title":"Honvédelmi Minisztérium: A magyar katonák maradnak Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d5e5ea-52b6-43ce-accf-6539a1281bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha végre a valóságban is piacra dobja a Tesla a Roadster 2-t, akkor vélhetően megint új korszak kezdődik az autós gyorsulási videókban. ","shortLead":"Ha végre a valóságban is piacra dobja a Tesla a Roadster 2-t, akkor vélhetően megint új korszak kezdődik az autós...","id":"20200106_Szinte_igazi_a_Tesla_Rodaster_es_Bugatti_Chiron_csataja__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68d5e5ea-52b6-43ce-accf-6539a1281bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07088668-ca4a-4cf5-8af8-53525363f83c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Szinte_igazi_a_Tesla_Rodaster_es_Bugatti_Chiron_csataja__video","timestamp":"2020. január. 06. 14:29","title":"Szinte igazinak tűnik a Tesla Roadster 2 és Bugatti Chiron csatája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell viselnünk a szenzorszigetet (notchot) vagy a kameralyukat. Ebben az évben ezen a területen is nagy változás lehet.","shortLead":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell...","id":"20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4375d6d0-0174-4fa6-bb66-a1803c10ebcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"2020: a lyukkorszak után jön a mozaikkorszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is választhatnak a vezeték nélküli fülhallgatót az Apple-től rendelő felhasználó. Persze csak óvatosan ezzel, nem mindegy ugyanis, mit árul el róla a töltőkapszulára tett kis jel.","shortLead":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is...","id":"20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9faa407-3cbf-493d-80f9-cf9a0cb27292","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","timestamp":"2020. január. 06. 14:03","title":"31 emoji ingyenes gravírozása közül választhat az, aki az Apple-től veszi az AirPods fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","shortLead":"A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg.","id":"20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02c132ab-107e-4004-85b3-55117e304e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26368eab-af05-4b4d-9cee-faff9b116280","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Leegett_egy_harom_Michelincsillagos_etterem_Nemetorszagban","timestamp":"2020. január. 05. 20:59","title":"Leégett egy három Michelin-csillagos étterem Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","shortLead":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","id":"20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c818c2c-93a3-4572-8f7a-a8206cbbb0a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","timestamp":"2020. január. 05. 16:15","title":"Kilónként közel kétmillió forintért kelt el egy tonhal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8636a2-c495-41c2-ae78-4ee3247237f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt olyan sofőr, akinél a szonda a légalkohol-koncentráció bűncselekményi határának több mint ötszörösét mutatta.","shortLead":"Volt olyan sofőr, akinél a szonda a légalkohol-koncentráció bűncselekményi határának több mint ötszörösét mutatta.","id":"20200106_Azonnal_fogdara_kerulnek_az_ittas_soforok_Pest_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8636a2-c495-41c2-ae78-4ee3247237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132b341a-82b1-43a5-9e86-4a9325dfcf48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Azonnal_fogdara_kerulnek_az_ittas_soforok_Pest_megyeben","timestamp":"2020. január. 06. 08:56","title":"Bekeményített a rendőrség az ittas járművezetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]