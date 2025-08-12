Összeütközött két kínai hajó, miközben egy Fülöp-szigeteki hajót üldöztek – videó

Hétfőn a kínai parti őrség egyik hajója egy kínai hadihajóval ütközött, miközben egy Fülöp-szigeteki hajót üldözött – írja a Guardian a manilai parti őrség közleménye alapján.

Az incidens a vitatott Scarborough-zátony közelében történt, amikor a Fülöp-szigetek parti őrsége kísérte a térség halászainak segélyt szállító hajókat – közölte Jay Tarriela parancsnok, a parti őrség szóvivője egy nyilatkozatban.

Az incidensről készült videón jól látszik, hogy miközben a kínai parti őrség hajója bekapcsolt vízágyúval fordulna rá az üldözöttre, a kettő közé ékelődik a hadihajó, amibe aztán nagy csattanással belerohan a saját parti őrségének hajója. Később az is látható, hogy az érintett hajó orra lényegében teljesen behorpadt.

Tarriela szóvivő elmondta, hogy a ütközés előtt láttak embereket a kínai parti őrség hajójának orrán, azt viszont nem tudják, hogy vannak-e sérültek. Az incidens után próbálták felvenni a kapcsolatot a kínai hajókkal, de azok nem válaszoltak.

Azt, hogy összetűzésre került sor Kína és a Fülöp-szigetek fennhatósága alatt lévő hajó között Gan Yu, a kínai parti őrség szóvivője is megerősítette, ugyanakkor az ütközésről nem tett említést. „A kínai parti őrség a törvénynek megfelelően meghozta a szükséges intézkedéseket, beleértve a megfigyelést, a külső nyomást, a blokkolást és a filippínó hajók elűzését” – fogalmazott nyilatkozatában. A kínai külügyminisztérium sem megerősíteni sem cáfolni nem volt hajlandó az ütközés tényét.

Rendszeresek az összetűzések a Dél-kínai-tengeren Kína és a Fülöp-szigetek között, mivel a területet Peking teljes mértékben magáénak tekinti, ugyanakkor a nemzetközi jog szerint erre nincsen alapja. Ráadásul a globális tengeri kereskedelem több mint 60%-a halad át a vitatott vízi úton.

A Fülöp-szigetekkel zajló konfliktus azonban főképp a Scarborough-zátony térségét érinti, a háromszög alakú zátony- és szikla-lánc korábban a Fülöp-szigetek fennhatósága alatt áll, 2012-ben azonban Kína elfoglalta, azóta mind a két állam saját területének tekinti.

Nyitókép: YouTube / Guardian News