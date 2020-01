Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es leváltásig Újbuda volt fideszes polgármestere: Hoffmann Tamás keveseket bízott meg, ám őket busásan fizette. Az önkormányzattól kikért szerződésekben viszont nem ez volt a legmeglepőbb, hanem az, hogy a DK-s utód, László Imre tovább srófolta a korábbiakban sem szerény összeget. A polgármesterváltás egyik nyertese a kerületnek 2010 előtt is dolgozó Zala László irodája, aki anno kulcsszerepet vitt a Kopaszi-gate-ben.","shortLead":"A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es...","id":"20200109_Ujbuda_ugyvedi_szerzodesek_Laszlo_Imre_Hoffmann_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4394e-4c13-4f74-8705-4f8530212357","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ujbuda_ugyvedi_szerzodesek_Laszlo_Imre_Hoffmann_Tamas","timestamp":"2020. január. 09. 06:30","title":"Fideszes elődjénél is többet költ ügyvédekre Újbuda új, DK-s polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Soros már megint kikényszeríti a törvényt. Ez veszélyes!","shortLead":"Soros már megint kikényszeríti a törvényt. Ez veszélyes!","id":"20200108_GyongyosSoros_patasSoros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f83469-05ed-4aab-8d45-6ac080d41fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_GyongyosSoros_patasSoros","timestamp":"2020. január. 08. 19:30","title":"Révész: Gyöngyös-Soros, patás-Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha közpénzről van szó, a közérdekű adatok nyilvánossága fontosabb lehet az üzleti titoknál.","shortLead":"Ha közpénzről van szó, a közérdekű adatok nyilvánossága fontosabb lehet az üzleti titoknál.","id":"20200108_birosag_elios_zrt_transparency_international_birosag_kozpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4e5486-d9f1-454a-8c2e-1a5790f85f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_birosag_elios_zrt_transparency_international_birosag_kozpenz","timestamp":"2020. január. 08. 08:59","title":"Bíróság mondta ki: Nem titkolózhatnak az Elios közbeszerzési ajánlatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","shortLead":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","id":"20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0917e-06bf-4ec8-8bdd-eafb2a793d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","timestamp":"2020. január. 08. 18:26","title":"Már egymilliárd nagyobb állat pusztulhatott el az ausztráliai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807394d8-aeb4-4625-b068-4bb9680f9dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nekik megítélt kétmillió forintos sérelemdíjat várja a civil szervezet.","shortLead":"A nekik megítélt kétmillió forintos sérelemdíjat várja a civil szervezet.","id":"20200109_miniszterelnoki_kabinetiroda_magyar_helsinki_bizottsag_bocsanatkeres_serelemdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807394d8-aeb4-4625-b068-4bb9680f9dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6d24be-0450-4ce3-b2bd-c3455a4839be","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_miniszterelnoki_kabinetiroda_magyar_helsinki_bizottsag_bocsanatkeres_serelemdij","timestamp":"2020. január. 09. 12:27","title":"Bocsánatot már kér, de még nem fizetett a Rogán-minisztérium a Helsinki Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a1b005-b846-4f6c-8d2f-ca0ba5257e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV járműjavítójának felügyelőbizottsági tagjai megnézték a forgalomból kivont orosz metrókocsikat. Vágó szerint ezek nem felújított, hanem új kocsik, ráadásul a korszerűtlenebb fajtából.","shortLead":"A BKV járműjavítójának felügyelőbizottsági tagjai megnézték a forgalomból kivont orosz metrókocsikat. Vágó szerint ezek...","id":"20200109_Vago_Istvanek_megneztek_a_rozsdas_metrokocsikat_szivszorito_latvanyrol_szamolt_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a1b005-b846-4f6c-8d2f-ca0ba5257e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a45736c-b159-4b9b-96f8-e28ed9cf32b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Vago_Istvanek_megneztek_a_rozsdas_metrokocsikat_szivszorito_latvanyrol_szamolt_be","timestamp":"2020. január. 09. 15:08","title":"Vágó Istvánék megnézték a rozsdás metrókocsikat, szívszorító látványról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem a hardveres erő, hanem a masszív felépítés a fontos.","shortLead":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem...","id":"20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a4228-bf8f-42af-b215-69994e052ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","timestamp":"2020. január. 09. 16:03","title":"Nem a legerősebb telefon, de jól bírja az esést a Cat legújabb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","shortLead":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","id":"20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d634254-d56b-4c1d-ae45-4f4e6d561af1","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","timestamp":"2020. január. 08. 09:28","title":"Még egyetlen Bond-film sem kockáztatott ekkorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]