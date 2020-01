Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121","c_author":"B.I. - Cz. F.","category":"kultura","description":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb nemzetközi egészestés film kategóriában. Az Élősködők című film Arany Pálmát és Golden Globe-ot is nyert, de a korábbi bemutatókon hangos sikere volt a francia Nyomorultaknak is. Kiderül hétfőn az is, hogy idén izgulhatunk-e magyar jelöltért, a jelenlegi shortlisten ugyanis ott van Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje.","shortLead":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb...","id":"20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d854676-af58-4a77-9455-92f661bde634","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","timestamp":"2020. január. 12. 20:00","title":"Rajtuk múlik a magyar Oscar-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több jut doppingellenőrzésre is.","shortLead":"Több jut doppingellenőrzésre is.","id":"20200111_Egy_milliarddal_megtoldotta_a_kormany_az_olimpiai_felkeszulesre_szant_keretet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdd5d8e-575c-449e-9aa4-a163935384dc","keywords":null,"link":"/sport/20200111_Egy_milliarddal_megtoldotta_a_kormany_az_olimpiai_felkeszulesre_szant_keretet","timestamp":"2020. január. 11. 15:37","title":"Egy milliárddal megtoldotta a kormány az olimpiai felkészülésre szánt keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825a0ce1-966f-4cdc-8d66-c465f02a9af3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Eb csoportkörének első fordulójában az orosz csapatot győzték le.","shortLead":"Az Eb csoportkörének első fordulójában az orosz csapatot győzték le.","id":"20200111_Szoros_eredmennyel_nyert_a_magyar_kezilabdacsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=825a0ce1-966f-4cdc-8d66-c465f02a9af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7019d084-454b-4432-8a45-2360738f39bd","keywords":null,"link":"/sport/20200111_Szoros_eredmennyel_nyert_a_magyar_kezilabdacsapat","timestamp":"2020. január. 11. 17:44","title":"Szoros eredménnyel nyert a magyar kézilabda-csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. Ezeket a mondatokat pedig azoknak is érdemes megszívelni, akik nem érintettek hasonló betegségben. ","shortLead":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról...","id":"20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d9802-54e9-4481-9079-843ae3a8c892","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","timestamp":"2020. január. 13. 12:53","title":"Grecsó Krisztián: Azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0907c0a5-52e8-49ce-84be-374ae1e610b6","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani fejlesztők mindent feláldoztak azért, hogy egy minden játékot (is) zökkenőmentesen futtató telefont készítsenek. Megnéztük mit tud a valaha készült legnagyobb teljesítményű androidos okostelefon, a ROG Phone II.","shortLead":"A tajvani fejlesztők mindent feláldoztak azért, hogy egy minden játékot (is) zökkenőmentesen futtató telefont...","id":"20200111_rog_phone_ii_teszt_velemeny_gamer_telefon_120hz_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0907c0a5-52e8-49ce-84be-374ae1e610b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e4f6de-78f9-4a16-9024-7bf45faa07bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200111_rog_phone_ii_teszt_velemeny_gamer_telefon_120hz_kijelzo","timestamp":"2020. január. 11. 20:00","title":"Nem ismer tréfát: teszten a valaha volt legerősebb androidos telefon, az Asus ROG Phone II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már Anna hercegnő és Eduárd herceg is beszállt az üzengetésbe.","shortLead":"Most már Anna hercegnő és Eduárd herceg is beszállt az üzengetésbe.","id":"20200113_A_Buckinghampalotaban_kezd_elfajulni_a_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e351162-fa0a-463f-a7cf-bfe2c84bd0e3","keywords":null,"link":"/elet/20200113_A_Buckinghampalotaban_kezd_elfajulni_a_vita","timestamp":"2020. január. 13. 09:06","title":"Kezd elfajulni a vita a Buckingham-palotában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb8fda1-243e-4f2c-aa2f-110db4bd7e12","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány egy éve indult.","shortLead":"A Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány egy éve indult.","id":"20200112_1500_kilo_mobiltelefont_gyujtott_mar_vissza_a_magyar_Jane_Goodall_Intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb8fda1-243e-4f2c-aa2f-110db4bd7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b543de-203d-4708-8aaf-a31b89f69d25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_1500_kilo_mobiltelefont_gyujtott_mar_vissza_a_magyar_Jane_Goodall_Intezet","timestamp":"2020. január. 12. 13:41","title":"1500 kilo mobiltelefont gyűjtött már vissza a magyar Jane Goodall Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a hét utolsó napján érkező hidegfront hozhat majd érdemi változást.","shortLead":"Csak a hét utolsó napján érkező hidegfront hozhat majd érdemi változást.","id":"20200113_budapest_szmogriado_legszennyezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4f161c-6cea-4cc8-81a7-224d84752e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_budapest_szmogriado_legszennyezettseg","timestamp":"2020. január. 13. 10:13","title":"Rossz a levegő Budapesten, vasárnapig így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]