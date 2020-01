Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. Ezeket a mondatokat pedig azoknak is érdemes megszívelni, akik nem érintettek hasonló betegségben. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. 2020. január. 13. 12:53 Grecsó Krisztián: Azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem Csak a hét utolsó napján érkező hidegfront hozhat majd érdemi változást. 2020. január. 13. 10:13 Rossz a levegő Budapesten, vasárnapig így is marad Egy leszakadt vezeték nehezítette az oltást. 2020. január. 12. 19:09 Faházak égtek hatalmas lángokkal Óbudán A Hivatalos Értesítőből pedig az, hogy Demeter Szilárd újabb két évre miniszterbiztos lesz, széles portfólióval, amiben a korábban elvetett nemzeti kultúrközpont terve is benne rejlik. Alig fél évvel a korábbi után újabb pályázatot írtak ki az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére, derül ki az EMMI honlapjáról. 2020. január. 12. 11:20 Új főigazgatója lesz az OSZK-nak, Demeter újra miniszteri biztos, épül a Magyar Nyelv Háza Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat. 2020. január. 13. 07:05 Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt Szűk egy hónappal a Samsung bemutatója előtt valaki kiszivárogtatott egy fotót az érkező S-sorozat egyik 5G-képes modelljéről. 2020. január. 13. 13:03 Kiszivárgott egy fotó: így nézhet ki a Samsung Galaxy S20+ Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: mókusok, látszat, rakéta, gyanú, Megxit. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. 2020. január. 12. 19:00 Az én hetem: Lackfi János Sóder Karcsi évértékelőjéről A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Sorozatunk második része, az első a cikk alatt található. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. 2020. január. 12. 10:00 1920-2020: Sokan lettünk a Földön, de vagyonunk jórészt pár szupergazdagé