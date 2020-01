Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mészáros Lőrinc rekordévet zárt, Szíjj László visszaesett, de egy-egy zsíros falat szinte minden NER-prominensnek jutott.
Így híztak közpénzen az oligarchák cégei 2019-ben
2020. január. 14. 07:00

A főtanácsnok indítványa szerint a 2017-ben elfogadott jogszabály sérti a tőke szabad mozgását. ","shortLead":"A főtanácsnok indítványa szerint a 2017-ben elfogadott jogszabály sérti a tőke szabad mozgását. Bukásra áll a magyar civiltörvény az Európai Bíróságon
2020. január. 14. 10:04

Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? A lakosság fogyasztása általában véve nő, de a szegényebb rétegekben a kiadások nagy része még mindig a puszta megélhetésre megy el. Csak az emberek harmadának van annyi jövedelme, amennyit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tart.","shortLead":"Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? Az átlag magyar évi 35 kilóval többet eszik, mint 2010-ben, és még mindig szűkösen él
2020. január. 13. 15:05

Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Világos kormányzati szándék híján minden megy tovább a maga esetleges módján.","shortLead":"Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Egészségügy: még a magánszektornak is fáj a kormányzati teszetoszaság
2020. január. 13. 07:00

A fertőzést múlt héten észlelték az egyik osztályon, ami miatt felvételi zárlatot és látogatási tilalmat vezettek be az intézményben.
Fertőzés miatt szünetel a beteglátogatás és műtétek maradnak el az Idegtudományi Intézetben
2020. január. 13. 14:28

A kanadaiak várják a hercegi párt, de lehet, hogy ez sokba fog nekik kerülni.
Harry herceg és Meghan Markle befogadására még nem készült fel Kanada
2020. január. 14. 14:51

A szélsőségeseknek azt a rejtekhelyét bombázták, ahol a kiképzőtáboraik is találhatóak.
Mocsaras területen rejtőzött a dzsihadista vezető, mikor lebombázták
2020. január. 13. 13:29

Borbíró Zoltán a második Orbán-kormányban tűnt fel, de nem könyvelhetett el hangos sikereket. Most a magánegészségügyben próbálkozik.
A Honvédkórháznál nem tett rendet, most magánkórházat hozna létre az egykori államtitkár
2020. január. 13. 14:00