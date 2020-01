Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra. Nem állunk jól. A gyors technológiai átalakulás miatt teljesen új megközelítés kellene az oktatásban, de ennek még a csírája sem látszik.","shortLead":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra...","id":"20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef34cb9-46de-48b0-983d-7b9982aa1778","keywords":null,"link":"/360/20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","timestamp":"2020. január. 15. 07:00","title":"Ha nem lesz oktatási reform, a gyerekeink munkáját már elveszik a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kilövés idejére több mint 150 embert kellett biztonságos helyre szállítani.","shortLead":"A kilövés idejére több mint 150 embert kellett biztonságos helyre szállítani.","id":"20200114_Tuz_volt_egy_babolnai_uzemcsarnokban_kilottek_a_kigyulladt_gazpalackot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecdba89-f740-4575-9119-fcab71b21a53","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Tuz_volt_egy_babolnai_uzemcsarnokban_kilottek_a_kigyulladt_gazpalackot","timestamp":"2020. január. 14. 12:34","title":"Mesterlövész lőtte ki a bábolnai csarnoktűz gázpalackját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előrehozott választás jöhet.","shortLead":"Előrehozott választás jöhet.","id":"20200114_A_Fidesz_es_az_MSZP_osszeborulasa_utan_patthelyzet_alakult_ki_Torokbalinton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fa1ade-279e-409c-8143-46fd3a08590b","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_A_Fidesz_es_az_MSZP_osszeborulasa_utan_patthelyzet_alakult_ki_Torokbalinton","timestamp":"2020. január. 14. 07:16","title":"A Fidesz és az MSZP összeborulása után patthelyzet alakult ki Törökbálinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekvállalást nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni kell – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Budapesten. Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hasonlókról beszélt nem sokkal az államtitkár előtt.","shortLead":"A gyermekvállalást nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni kell – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség...","id":"20200114_Az_allamtitkar_szerint_a_gyermekvallalast_lelkileg_is_tamogatni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faddaa49-66f6-4eb9-8e1f-22113767dabe","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_allamtitkar_szerint_a_gyermekvallalast_lelkileg_is_tamogatni_kell","timestamp":"2020. január. 14. 13:06","title":"Az államtitkár szerint a gyermekvállalást lelkileg is támogatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete az elmúlt évben a rendszeres mérések kezdete óta egy új elemzés szerint. A klímaváltozás hatására felgyorsul az óceánok felmelegedése - figyelmeztetett a veszélyre egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete az elmúlt évben a rendszeres mérések kezdete óta egy új elemzés...","id":"20200114_Rekordszintre_emelkedett_a_vilagtengerek_homerseklete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467478bc-bdfd-4866-9cf3-0081a07bcd94","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Rekordszintre_emelkedett_a_vilagtengerek_homerseklete","timestamp":"2020. január. 14. 06:39","title":"Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás kezelést – derül ki az RTL Klub Híradójából.\r

","shortLead":"Sokat erősödtek Hosszú Levente karjai és a háta, amióta novemberben megkapta a 700 millió forint értékű génterápiás...","id":"20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81df564b-2437-48f3-843d-8dafd3181a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a84b5-c219-4422-b68d-bf31b9edef6a","keywords":null,"link":"/elet/20200114_sma_levente_genterapia_fejlodes_erosodes","timestamp":"2020. január. 14. 05:22","title":"Látványosan fejlődik, ügyesedik az SMA-s Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül olyan cégek tulajdonába kerültek, amelyeket az adóoptimalizálási lehetőségeiről is ismert amerikai Delaware államban jegyeztek be. ","shortLead":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül...","id":"202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4782ef-789e-494b-ac80-4f24f83aef5f","keywords":null,"link":"/360/202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","timestamp":"2020. január. 14. 14:00","title":"Amerikai üzletek reményében alapított cégeket a debreceni milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f68acd-1d8f-4505-81c0-0f03a41828a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyjából egy hónappal az úgynevezett színháztörvény elleni tüntetés után megszólalt a Magyar Nemzetnek Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, hogy tisztázza a Nemzeti Kulturális Alap, a tao és a független társulatok, valamint a színházi zaklatások körüli kérdéseket. Az interjúból leginkább az derül ki, hogy az államtitkár nem érti a hangos ellenkezést, mert szerinte szinte semmi sincs úgy, ahogy a tiltakozók gondolják.","shortLead":"Nagyjából egy hónappal az úgynevezett színháztörvény elleni tüntetés után megszólalt a Magyar Nemzetnek Fekete Péter...","id":"20200114_Fekete_Peter_Magyar_Nemzet_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f68acd-1d8f-4505-81c0-0f03a41828a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11ab2f5-ae18-4141-802d-dc377de74123","keywords":null,"link":"/kultura/20200114_Fekete_Peter_Magyar_Nemzet_interju","timestamp":"2020. január. 14. 10:35","title":"Az államtitkár üzeni: Pintér Bélának nem kellett volna olyan beszédet mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]