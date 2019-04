Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1dc0e7c-8198-43e6-a9a5-2d65f34d2acd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szombaton indul az EP-kampány, jönnek a plakátok és az aláírásgyűjtés.","shortLead":"Szombaton indul az EP-kampány, jönnek a plakátok és az aláírásgyűjtés.","id":"20190405_Minden_sarkon_Trocsanyi_Laszlo_es_Dobrev_Klara_mosolyog_majd_rank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc0e7c-8198-43e6-a9a5-2d65f34d2acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6741b9f4-66ff-4aff-938f-b4cc558f0a10","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Minden_sarkon_Trocsanyi_Laszlo_es_Dobrev_Klara_mosolyog_majd_rank","timestamp":"2019. április. 05. 06:21","title":"Minden sarkon Trócsányi László és Dobrev Klára mosolyog majd ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 ember megölésével vádolják.","shortLead":"50 ember megölésével vádolják.","id":"20190405_Pszichiatriai_vizsgalatot_vegeznek_a_christchurchi_merenylon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c560cc-0851-4809-99a1-511ac2b3a1e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Pszichiatriai_vizsgalatot_vegeznek_a_christchurchi_merenylon","timestamp":"2019. április. 05. 05:19","title":"Pszichiátriai vizsgálatot végeznek a christchurchi merénylőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Válsággazdálkodás van a Szegedi Tudományegyetem karain, úgynevezett gazdasági referenseket ültettek az egyetemi egységekhez. Mindez nem volt akadálya annak, hogy az oktatói bértábla csúcsát is meghaladó fizetéssel felvegyék a Habony Árpád köréhez tartozó Kobza Miklóst, aki „házon kívül” a Fidesznek dolgozik.","shortLead":"Válsággazdálkodás van a Szegedi Tudományegyetem karain, úgynevezett gazdasági referenseket ültettek az egyetemi...","id":"20190404_kobza_miklos_szegedi_tudomanyegyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f124b902-545c-4129-97d4-fa954026bdbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_kobza_miklos_szegedi_tudomanyegyetem","timestamp":"2019. április. 04. 11:10","title":"A megszorítások ellenére alkalmazza kiemelt pénzért Habony emberét a szegedi egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem követi Katalin hercegné és Diana példáját.","shortLead":"Nem követi Katalin hercegné és Diana példáját.","id":"20190404_Meghan_Markle_a_kiralyi_szules_szabalyait_is_felrugja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aef72ce-d3eb-4f2f-9ad2-9a10dd5ad132","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Meghan_Markle_a_kiralyi_szules_szabalyait_is_felrugja","timestamp":"2019. április. 04. 12:39","title":"Meghan Markle a királyi szülés szokásait is felrúgja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9215c9b-1876-4559-9e10-e8ed54925fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ház lakóit arra kérték a tűzoltók, zárt ajtók és ablakok mögött maradjanak a lakásban. Egy második emeleti konyha gyulladt ki.","shortLead":"A ház lakóit arra kérték a tűzoltók, zárt ajtók és ablakok mögött maradjanak a lakásban. Egy második emeleti konyha...","id":"20190403_Tuz_a_Kerepesi_uton_egy_laksaban_egett_a_mikro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9215c9b-1876-4559-9e10-e8ed54925fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e11fcf4-1824-49b3-bfe9-9b74e67e928a","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Tuz_a_Kerepesi_uton_egy_laksaban_egett_a_mikro","timestamp":"2019. április. 03. 19:42","title":"Tűz a Kerepesi úton egy lakásban, égett a mikró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","id":"20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a6956a-220d-4275-9177-62c962692f80","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","timestamp":"2019. április. 04. 11:43","title":"Ketamint kaptak a barlangban rekedt thai fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddig közösen birtokolt Amazon-részvények háromnegyedét kapja meg Jeff Bezos, de a vállalatbirodalmuk többi részéről is megállapodtak.","shortLead":"Az eddig közösen birtokolt Amazon-részvények háromnegyedét kapja meg Jeff Bezos, de a vállalatbirodalmuk többi részéről...","id":"20190404_Megegyeztek_Bezosek_igy_osztjak_fel_a_dollarmilliardos_vagyont_a_valasuk_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c7f9e2-3323-4069-852f-b1e0eac82679","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Megegyeztek_Bezosek_igy_osztjak_fel_a_dollarmilliardos_vagyont_a_valasuk_utan","timestamp":"2019. április. 04. 20:10","title":"Megegyeztek Bezosék: így osztják fel a dollármilliárdos vagyont a válásuk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","shortLead":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","id":"20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f1c6e-9fa1-4ca2-8d03-34a9b4520396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","timestamp":"2019. április. 03. 15:09","title":"Nincs még vége: tovább drágul az üzemanyag pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]