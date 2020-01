Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosi kamara a hálapénz kriminalizálására és büntethetővé tételére tett javaslatot, és jelentős béremelést kér. Az Emmi szerint a bérek nőnek, a kamara pedig nyugodtan tilthatja a hálapénz elfogadását az etikai kódexében.","shortLead":"Az orvosi kamara a hálapénz kriminalizálására és büntethetővé tételére tett javaslatot, és jelentős béremelést kér...","id":"20200114_Szamitsone_korrupcionak_a_halapenz_A_miniszterium_valaszolt_az_orvoskamaranak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484f2b5c-b47b-4561-9624-b32fb0841615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Szamitsone_korrupcionak_a_halapenz_A_miniszterium_valaszolt_az_orvoskamaranak","timestamp":"2020. január. 14. 18:12","title":"Számítson-e korrupciónak a hálapénz? A minisztérium válaszolt az orvoskamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet csak arra áldoz energiát, amire megéri neki. Ha nincs esély a teherbe esésére, inkább kikapcsolja a fajfenntartó funkciókat.","shortLead":"A szervezet csak arra áldoz energiát, amire megéri neki. Ha nincs esély a teherbe esésére, inkább kikapcsolja...","id":"20200115_Brit_tudosok_Ha_rendszeresen_szexel_a_menopauza_sem_erkezik_tul_koran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166f1ddf-e1d3-47a9-838b-b5a6de764b51","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Brit_tudosok_Ha_rendszeresen_szexel_a_menopauza_sem_erkezik_tul_koran","timestamp":"2020. január. 15. 13:07","title":"Brit tudósok: Ha rendszeresen szexel, a menopauza sem érkezik túl korán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A furcsa új autó, a Cybertruck bemutatója nem sikerült túl jól, a kocsi törhetetlen ablakai a közönség előtt törtek össze. Elon Musk megtalálta az ebben rejlő pénzügyi lehetőséget.","shortLead":"A furcsa új autó, a Cybertruck bemutatója nem sikerült túl jól, a kocsi törhetetlen ablakai a közönség előtt törtek...","id":"20200115_golyoallo_polo_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8fa6c7-6cca-4097-99de-9984df2c009d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_golyoallo_polo_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","timestamp":"2020. január. 15. 16:33","title":"“Golyóálló” pólót kezdett árulni a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint a Master Good és a Sága más számot közölt a versenyhivatalnak és mást a sajtónak. A Master Good szerint nem is ugyanarról szólt a két adat. ","shortLead":"A GVH szerint a Master Good és a Sága más számot közölt a versenyhivatalnak és mást a sajtónak. A Master Good szerint...","id":"20200115_master_good_saga_GVH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2bfef2-addb-4b07-b95c-64634681ae32","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_master_good_saga_GVH","timestamp":"2020. január. 15. 17:50","title":"Félreértés vagy félrevezetés? Egy hír miatt indított vizsgálatot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1d2bc7-d407-4c8c-8cdc-1d4cdb6870a5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kölcsönök kamatkedvezményével serkentené energiahatékony ingatlanok építését és vásárlását a jegybank. Ez első ránézésre ígéretesnek tűnik, ám a kedvezmény mértéke valójában nem oszt, nem szoroz. Siralmas állapotban vannak a lakásaink.","shortLead":"A kölcsönök kamatkedvezményével serkentené energiahatékony ingatlanok építését és vásárlását a jegybank. Ez első...","id":"202002__energiafalas__olcsobb_zoldhitelek__mnb__napfurdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1d2bc7-d407-4c8c-8cdc-1d4cdb6870a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ad023-b661-4e7e-ae22-f83d0b8ded5e","keywords":null,"link":"/360/202002__energiafalas__olcsobb_zoldhitelek__mnb__napfurdo","timestamp":"2020. január. 15. 12:15","title":"Olcsóbbak lesznek a zöld lakáshitelek, de érdemi változáshoz ez édeskevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","id":"20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc04cb-cea7-4982-96c3-ea23576dfb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","timestamp":"2020. január. 15. 05:32","title":"Ködben marad ma is az ország kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem volt nehéz dolguk a mórahalmi rendőröknek.","shortLead":"Nem volt nehéz dolguk a mórahalmi rendőröknek.","id":"20200115_fenymasoloszalon_hamis_penz_rendorseg_morahalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec3f0ea-fbd0-4b61-9681-d5457309aede","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_fenymasoloszalon_hamis_penz_rendorseg_morahalom","timestamp":"2020. január. 15. 09:56","title":"Elfogták a férfit, aki fénymásolószalonban gyártotta a hamis 500 eurósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris ülésen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris...","id":"20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bdc2bc-b361-4887-b7f6-f23fe4025d43","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","timestamp":"2020. január. 15. 18:47","title":"Nem sok jót hozott a Fidesznek a hetes cikkről szóló EP-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]