Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa6c500-eea9-4e28-981d-d30276b8fe64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, az ára is ehhez idomul.","shortLead":"Igaz, az ára is ehhez idomul.","id":"20200117_Keves_kulonlegesebb_elado_mai_auto_van_mint_ez_a_Lamborghini_Veneno_Roadster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa6c500-eea9-4e28-981d-d30276b8fe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3302460f-bc1d-4d96-b671-19c5996ac31b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_Keves_kulonlegesebb_elado_mai_auto_van_mint_ez_a_Lamborghini_Veneno_Roadster","timestamp":"2020. január. 17. 17:39","title":"Kevés ritkább eladó mai autó van, mint ez a Lamborghini Veneno Roadster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e869c8be-4452-4533-8b9d-487676572305","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rájöttek a kutatók, mi lehetett a háziasításhoz szükséges válogatás egyik szempontja.","shortLead":"Rájöttek a kutatók, mi lehetett a háziasításhoz szükséges válogatás egyik szempontja.","id":"20200117_Labdazo_farkaskolykok_adhatnak_valaszt_egy_regi_nagy_kerdesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e869c8be-4452-4533-8b9d-487676572305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b71c85b-d5be-49a5-92ed-b4f864478a6d","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Labdazo_farkaskolykok_adhatnak_valaszt_egy_regi_nagy_kerdesre","timestamp":"2020. január. 17. 14:02","title":"Labdázó farkaskölykök adhatnak választ egy régi nagy kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap szerint hamarosan együtt fognak reggeli műsort vezetni a Sláger FM-en.","shortLead":"A lap szerint hamarosan együtt fognak reggeli műsort vezetni a Sláger FM-en.","id":"20200118_Osszehozta_Bochkor_Gabort_Jakso_Laszloval_a_Bors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d4da87-75b2-4c59-a87d-8b8f7a3032c6","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Osszehozta_Bochkor_Gabort_Jakso_Laszloval_a_Bors","timestamp":"2020. január. 18. 08:58","title":"Összehozta Bochkor Gábort Jáksó Lászlóval a Bors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2205bf6-55cd-4aa2-9794-4ee826ca2fde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori amerikai elnök boldog születésnapot kívánt a volt first ladynek.","shortLead":"Az egykori amerikai elnök boldog születésnapot kívánt a volt first ladynek.","id":"20200118_Barack_Obama_nem_tud_leallni_a_hulyeskedessel_Michelle_Obama_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2205bf6-55cd-4aa2-9794-4ee826ca2fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9f51b-d04c-4c99-ab0e-b885ad9955d4","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Barack_Obama_nem_tud_leallni_a_hulyeskedessel_Michelle_Obama_mellett","timestamp":"2020. január. 18. 10:30","title":"Barack Obama nem tud leállni a hülyéskedéssel Michelle Obama mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c86c16-9a37-41e4-840b-539c091dd79e","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az idén 90 éves Clint Eastwood már jó ideje újságcikkekből, hírekből merít ihletet épp aktuális filmjéhez. A Richard Jewell balladája szomorú, hatásosan eljátszott, a Leonardo DiCaprio–Jonah Hill-duótól megörökölt igaz történet arról, hogy maguk az amerikaiak is megválogatják, kinek hiszik el az amerikai álmot. Kritika. ","shortLead":"Az idén 90 éves Clint Eastwood már jó ideje újságcikkekből, hírekből merít ihletet épp aktuális filmjéhez. A Richard...","id":"20200117_clint_eastwood_richard_jewell_balladaja_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c86c16-9a37-41e4-840b-539c091dd79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52955c69-312f-4e50-883c-b59b5387247b","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_clint_eastwood_richard_jewell_balladaja_kritika","timestamp":"2020. január. 17. 20:00","title":"Dagi, bajszos, szerencsétlen: biztosan nem lehet igazi hős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mondhatni nem igazán adnak a véleményére.","shortLead":"Mondhatni nem igazán adnak a véleményére.","id":"20200118_Karacsony_fopolgarmesterkent_egyszer_sem_volt_meg_a_kozmedianal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2171772-2891-49c8-b054-02330c92821a","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Karacsony_fopolgarmesterkent_egyszer_sem_volt_meg_a_kozmedianal","timestamp":"2020. január. 18. 21:26","title":"Karácsony főpolgármesterként még egyszer sem volt a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt ugyanakkor még nem lehet tudni, ki a vevő. A gyár kikiáltási áron kelt el.","shortLead":"Azt ugyanakkor még nem lehet tudni, ki a vevő. A gyár kikiáltási áron kelt el.","id":"20200117_hollohazi_porcelangyar_arveres_magyar_nemzeti_vagyonkezelo_mnv_kikialtasi_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80735785-10ee-4b76-9685-6a855a200263","keywords":null,"link":"/kkv/20200117_hollohazi_porcelangyar_arveres_magyar_nemzeti_vagyonkezelo_mnv_kikialtasi_ar","timestamp":"2020. január. 17. 13:01","title":"Eladta az állam a hollóházi porcelángyárat, egyetlen licitáló volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órán át nem fognak működni a bankkártyáik.","shortLead":"Néhány órán át nem fognak működni a bankkártyáik.","id":"20200117_raiffeisen_bankkartya_hitelkartya_leallas_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f7fa25-c46b-426e-af0d-aaa17e186fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_raiffeisen_bankkartya_hitelkartya_leallas_figyelmeztetes","timestamp":"2020. január. 17. 15:59","title":"Leállásra figyelmezteti ügyfeleit a Raiffeisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]