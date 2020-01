Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","shortLead":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","id":"20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13e9b3-8c92-4ca7-9651-a6342ec72b17","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. január. 26. 07:52","title":"Már 56 áldozatot követelt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684123a6-275b-407f-92ff-947d99375fb1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kommunista pártvezért hazaárulással vádolják, már csak az evangélikus egyház ad otthont neki, közben nyugati valutáért kínálják Erich Honecker életművének központi darabját, a berlini falat, de ő ezt már nem érti. Abszurdok a 30 évvel ezelőtti NDK-ból.","shortLead":"A kommunista pártvezért hazaárulással vádolják, már csak az evangélikus egyház ad otthont neki, közben nyugati...","id":"20200116_berlini_falbol_csinaltak_uzletet_Eljott_a_paradicsom_1990_januar_27","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684123a6-275b-407f-92ff-947d99375fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512ab76c-ffc9-460e-9061-e91c818dd871","keywords":null,"link":"/360/20200116_berlini_falbol_csinaltak_uzletet_Eljott_a_paradicsom_1990_januar_27","timestamp":"2020. január. 25. 17:00","title":"Falból csináltak üzletet. A berlini falból – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","shortLead":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","id":"20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06f87c-93d2-4c97-9cde-82e971c14834","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","timestamp":"2020. január. 26. 11:27","title":"Koronavírus: az országos tisztifőorvosnak nincs tudomása magyarországi betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkent a világ által újrahasznosított nyersanyagok aránya - állapították meg kutatók, akik globális katasztrófára figyelmeztettek, mivel a természeti erőforrások éves felhasználása először érte el a 100 milliárd tonnát.","shortLead":"Csökkent a világ által újrahasznosított nyersanyagok aránya - állapították meg kutatók, akik globális katasztrófára...","id":"20200126_termeszeti_eroforrasok_eves_felhasznalasa_100_milliard_tonna_nyersanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d0076-1913-4f53-8a4b-360c3909fa91","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_termeszeti_eroforrasok_eves_felhasznalasa_100_milliard_tonna_nyersanyag","timestamp":"2020. január. 26. 08:03","title":"Globális katasztrófa közeleg: elérte a 100 milliárd tonnát a természeti erőforrások éves felhasználása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","shortLead":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","id":"20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1e6e87-1d27-473b-81ed-f6ab104c4261","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","timestamp":"2020. január. 25. 14:43","title":"A közel-keleti keresztények sorsáról tárgyalt Ferenc pápa az iraki elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim Collins, számos nagy sikerű menedzsmentkönyv szerzője.","shortLead":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim...","id":"20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a48425-1751-467f-ad29-f7415562f9a8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","timestamp":"2020. január. 26. 19:15","title":"A legjobbakat ne a legnagyobb problémákra, hanem a legnagyobb lehetőségekre állítsuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e52a6c-e706-41c2-9e56-0c76157572fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai hatóságok Kolumbusz Kristóf egy évtizedekkel ezelőtt Európából ellopott és 1,3 millió dollár (396 millió forint) becsült értékű, több mint 500 éve keletkezett levelét szerezték vissza.","shortLead":"Az amerikai hatóságok Kolumbusz Kristóf egy évtizedekkel ezelőtt Európából ellopott és 1,3 millió dollár (396 millió...","id":"20200127_kolumbusz_kristof_ellopott_levele_columbus_letter_plannck_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e52a6c-e706-41c2-9e56-0c76157572fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f545db1-5ac4-47fa-a461-cccbc210b8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kolumbusz_kristof_ellopott_levele_columbus_letter_plannck_1","timestamp":"2020. január. 27. 11:33","title":"Megvan Kolumbusz Kristóf ellopott levele, 396 milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Hiába vannak többségben a nők a diplomások között, a vállalati, közigazgatási és politikai vezetők körében idehaza még mindig megingathatatlan a férfidominancia. A hierarchia csúcsai alatt viszont már a hölgyeknek is egyre gyakrabban osztanak pozíciókat.","shortLead":"Hiába vannak többségben a nők a diplomások között, a vállalati, közigazgatási és politikai vezetők körében idehaza még...","id":"202004__elnoiesedett_szakok__karrierutak__eselyegyenlotlenseg__macsomelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e64789b-7e71-4c7a-9a97-7b03af2156c3","keywords":null,"link":"/360/202004__elnoiesedett_szakok__karrierutak__eselyegyenlotlenseg__macsomelok","timestamp":"2020. január. 26. 12:00","title":"Macsó kinevezési gyakorlat: továbbra is kevés a női vezető Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]