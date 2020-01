Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viking hajótemetésen vett búcsút egy kiberbiztonsági cég a Windows 7-től. A skandináv mitológia szerint a szertartással a Valhallába jut az elhunyt.","shortLead":"Viking hajótemetésen vett búcsút egy kiberbiztonsági cég a Windows 7-től. A skandináv mitológia szerint a szertartással...","id":"20200116_viking_hajos_temetes_valhalla_skandinav_mitologia_windows_7_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c3df26-c8be-4d82-8644-8e9f3c4bd323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_viking_hajos_temetes_valhalla_skandinav_mitologia_windows_7_tamogatas","timestamp":"2020. január. 16. 12:03","title":"Temetést rendeztek a Windows 7-nek, és nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eda7d6-582e-48cf-9c9d-bc4a67769586","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cirmos remekül szaladgál a protézissel.","shortLead":"A cirmos remekül szaladgál a protézissel.","id":"20200116_titanium_protezis_macska_fagyasi_serules_sziberia_dymka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88eda7d6-582e-48cf-9c9d-bc4a67769586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62703aee-2027-4763-9673-1d5fc1569c06","keywords":null,"link":"/elet/20200116_titanium_protezis_macska_fagyasi_serules_sziberia_dymka","timestamp":"2020. január. 16. 14:51","title":"Titániumból készült mancsokat kapott egy hóban összefagyott macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai cigány tanulók nem vagyoni kártérítésével kapcsolatban.","shortLead":"A gyöngyöspatai cigány tanulók nem vagyoni kártérítésével kapcsolatban.","id":"20200117_A_Roma_Parlament_Egyesulet_feljelenti_Orban_Viktort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acdf318-4003-49d7-9107-de5f7f8f070e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_A_Roma_Parlament_Egyesulet_feljelenti_Orban_Viktort","timestamp":"2020. január. 17. 11:05","title":"A Roma Parlament Egyesület feljelenti Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b67782-133d-4221-a115-afb327262f4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka legnagyobb kisbusza tavaly újult meg egy kicsit, mostanra megjelent a tuningműhelyek kínálatában is.","shortLead":"A német márka legnagyobb kisbusza tavaly újult meg egy kicsit, mostanra megjelent a tuningműhelyek kínálatában is.","id":"20200117_Volkswagen_Transporter_tuning_Abt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1b67782-133d-4221-a115-afb327262f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739ea599-be10-4847-8272-83778f9f2853","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_Volkswagen_Transporter_tuning_Abt","timestamp":"2020. január. 17. 09:55","title":"Tuningolt Volkswagen Transporterrel gyorsabban megy a munka is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9634697-89d6-49f6-9884-73e732dadaa1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország 24-18-ra verte Izlandot, eddig még csak ki sem kapott a kontinenstornán.","shortLead":"Magyarország 24-18-ra verte Izlandot, eddig még csak ki sem kapott a kontinenstornán.","id":"20200115_magyarorszag_kezilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9634697-89d6-49f6-9884-73e732dadaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8635b8-2b3c-40e6-8507-740382b92425","keywords":null,"link":"/sport/20200115_magyarorszag_kezilabda","timestamp":"2020. január. 15. 19:47","title":"Bravúr: veretlenül középdöntős a magyar férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","shortLead":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","id":"20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0535618d-88e3-448f-a9ff-836bf508b5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","timestamp":"2020. január. 15. 20:33","title":"Hiába ígérte Kásler, nem kapták meg a támogatást a fogorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Csúcsosodni látszik a Fidesz és az Európai Néppárt konfliktusa – ez megmutatkozik a két fél kommunikációjában is –, a vita odáig fajult, hogy a Néppárt képviselői is megszavazták a Magyarország elleni hetes cikkelyről szóló határozattervezetet. Már nincs messze a végjáték, a kérdés csak az: ki borítja a végén az asztalt. ","shortLead":"Csúcsosodni látszik a Fidesz és az Európai Néppárt konfliktusa – ez megmutatkozik a két fél kommunikációjában is –...","id":"20200116_Orban_Neppart__Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97c1728-e02f-44f3-95dc-bf4ce4c48360","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Orban_Neppart__Brusszel","timestamp":"2020. január. 16. 11:45","title":"A Néppárt újra lecsap a Fideszre, már közeleg a végkifejlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két és fél év alatt 400 felmérést rendelt meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy tudják, miről szóljon a kormánypropaganda, a Medián ügyvezetője úgy számolt, hogy ez félmilliárdos kiadást jelenthetett.","shortLead":"Két és fél év alatt 400 felmérést rendelt meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy tudják, miről szóljon...","id":"20200116_Hann_Endre_500_millio_forintba_kerulhettek_Roganek_kozvelemenykutatasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0466bc13-6b22-4fb2-98c0-51f0cb76ac35","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Hann_Endre_500_millio_forintba_kerulhettek_Roganek_kozvelemenykutatasai","timestamp":"2020. január. 16. 18:52","title":"Hann Endre: 500 millió forintba kerülhettek Rogánék közvélemény-kutatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]