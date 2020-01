Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","shortLead":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","id":"20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13e9b3-8c92-4ca7-9651-a6342ec72b17","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. január. 26. 07:52","title":"Már 56 áldozatot követelt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat csúszott, most célegyenesben a rendszer.","shortLead":"Sokat csúszott, most célegyenesben a rendszer.","id":"20200126_Marcius_2an_indul_az_azonnali_penzatutalas_rendszere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2527ab-1d6a-41ad-a763-a722c37c1b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Marcius_2an_indul_az_azonnali_penzatutalas_rendszere","timestamp":"2020. január. 26. 12:15","title":"A Bankszövetség biztos benne, hogy most tényleg elindul az azonnali átutalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak a kutatók egy Kínában feltárt ősmaradványt.","shortLead":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak...","id":"20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c3eb8a-2c0f-41a3-8d68-0c9d34422255","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","timestamp":"2020. január. 26. 16:03","title":"\"Táncoló sárkány\": tollas dinoszauruszfajt fedeztek fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bruttó összegről van szó. Karácsonykor közel ezren félmilliós jutalmat is kaptak.","shortLead":"Bruttó összegről van szó. Karácsonykor közel ezren félmilliós jutalmat is kaptak.","id":"20200126_640_ezer_forintot_keresnek_atlagosan_a_TEKesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475fc305-e0d1-493b-bc86-5313534fb1df","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_640_ezer_forintot_keresnek_atlagosan_a_TEKesek","timestamp":"2020. január. 26. 13:38","title":"640 ezer forintot keresnek átlagosan a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d358733b-75d5-4c35-b677-5676523a4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A város új vezetésének nem igen tetszik a híd elhelyezésének terve, de gondolkodni már nem nagyon van idő. Ha nem tartják be a határidőket, a beruházásra szánt uniós forrás is veszélybe kerülhet.","shortLead":"A város új vezetésének nem igen tetszik a híd elhelyezésének terve, de gondolkodni már nem nagyon van idő. Ha nem...","id":"20200125_szentendre_kerekparos_hid_eurovelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d358733b-75d5-4c35-b677-5676523a4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba35cd27-7eb6-4e35-8eff-7f355a6f7bdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_szentendre_kerekparos_hid_eurovelo","timestamp":"2020. január. 25. 14:56","title":"Dönteni kellene, különben elúszhat a szentendrei kerékpáros híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88523423-faa2-4141-a5cf-828e3373e770","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi 25 évben több mint 70 ezer botlatókövet helyezett el a nemzetiszocializmus áldozatainak emlékére. Megmutatjuk Budapesten hol találhatóak.","shortLead":"Az utóbbi 25 évben több mint 70 ezer botlatókövet helyezett el a nemzetiszocializmus áldozatainak emlékére. Megmutatjuk...","id":"202004_talpak_ala_tett_emlekmu_botlatokovek_fel_europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88523423-faa2-4141-a5cf-828e3373e770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ac018f-43eb-4f13-8509-bcc33b96ab1c","keywords":null,"link":"/360/202004_talpak_ala_tett_emlekmu_botlatokovek_fel_europaban","timestamp":"2020. január. 25. 12:00","title":"Talpak alá tett emlékmű: botlatókövek lepik el fél Európát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b3b4db-ef50-4ec0-9f8a-41d5ec5e8ddd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hollandiát győztük le.","shortLead":"Hollandiát győztük le.","id":"20200125_vizilabda_eb_noi_magyar_valogatott_hollandia_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b3b4db-ef50-4ec0-9f8a-41d5ec5e8ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336dad8f-b4db-4f9b-b952-da0e346d0f59","keywords":null,"link":"/sport/20200125_vizilabda_eb_noi_magyar_valogatott_hollandia_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 25. 18:52","title":"Eb-bronzérmes a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]