[{"available":true,"c_guid":"22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","shortLead":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","id":"20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdeb38a-1d1a-4d4e-8aeb-039113872b19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","timestamp":"2020. január. 28. 16:56","title":"Teslára vágyik? Itt a jó hír: erre is kérhető már állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b","c_author":"Balla István - Vándor Éva","category":"elet","description":"Állati forrásból, feltehetően denevérektől ered a világszerte pánikot okozó új koronavírus, de még véletlenül sem jó ötlet emiatt kiirtani őket. A koronavírusokkal foglalkozó magyar szakértő szerint az olyan mutációk, amelyek a mostanihoz hasonló helyzethez elvezetnek, extrém ritkák. Viszont a gazdaváltást mi, emberek tettük lehetővé.","shortLead":"Állati forrásból, feltehetően denevérektől ered a világszerte pánikot okozó új koronavírus, de még véletlenül sem jó...","id":"20200129_Egy_vilagjarvany_kuszoben_allunk_ez_most_mar_teny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2d795c-0718-4b7c-b132-c0b309835697","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Egy_vilagjarvany_kuszoben_allunk_ez_most_mar_teny","timestamp":"2020. január. 29. 06:30","title":"Egy világjárvány küszöbén állunk, ez most már tény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9198a4-0be2-4362-868d-6c0cafbb7dd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok legnagyobb szabadidő-autóját egy bolgár tuningcég vette kezelésbe és elsőosztályú átalakítást végeztek az utasterében. ","shortLead":"A bajorok legnagyobb szabadidő-autóját egy bolgár tuningcég vette kezelésbe és elsőosztályú átalakítást végeztek...","id":"20200129_Meg_egy_auto_arat_beleraktak_ebbe_az_alakitott_BMW_X7esbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9198a4-0be2-4362-868d-6c0cafbb7dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf8d1d9-9e3c-4131-ae77-b7662bdd1ac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_Meg_egy_auto_arat_beleraktak_ebbe_az_alakitott_BMW_X7esbe","timestamp":"2020. január. 30. 04:08","title":"Még egy autó árát belerakták ebbe az alakított BMW X7-esbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy korábbi sportoló számolt be arról, mit élt át. Az egyikük állítja, korábban a sportminiszternek is jelezte, hogy mit tett vele az edzője, mégsem történt semmi. ","shortLead":"Négy korábbi sportoló számolt be arról, mit élt át. Az egyikük állítja, korábban a sportminiszternek is jelezte...","id":"20200129_szexualis_eroszak_mukorcsolya_edzo_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51d32c3-fd77-4665-9749-a34dd0a56be8","keywords":null,"link":"/sport/20200129_szexualis_eroszak_mukorcsolya_edzo_franciaorszag","timestamp":"2020. január. 29. 21:57","title":"Szexuális erőszakkal vádolják edzőiket visszavonult francia műkorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint az őket elmarasztaló bírósági döntés megerősítette, hogy nem volt hatáskörük vizsgálni a kormánypárti média összeolvadását. A bíróság szerint ugyanakkor eljárási hibát vétettek, de az ezzel kapcsolatos kérdésekre nem adtak válaszokat. ","shortLead":"A versenyhivatal szerint az őket elmarasztaló bírósági döntés megerősítette, hogy nem volt hatáskörük vizsgálni...","id":"20200129_A_GVH_reagalt_ra_hogy_a_birosag_szerint_hibat_vetettek_a_fideszes_mediagolem_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b1cc3-be02-4cbe-aeb6-849f9efafc0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_A_GVH_reagalt_ra_hogy_a_birosag_szerint_hibat_vetettek_a_fideszes_mediagolem_kapcsan","timestamp":"2020. január. 29. 12:55","title":"A GVH reagált a KESMA-ügyben hozott elmarasztaló bírósági döntésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d20185-617f-44cf-be6a-db9f4fc4900c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Figyeljünk az osztályzatok miatt szorongó tanulókra – írják.","shortLead":"Figyeljünk az osztályzatok miatt szorongó tanulókra – írják.","id":"20200130_A_szuloknek_uzent_a_rendorseg_a_felevi_bizonyitvany_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d20185-617f-44cf-be6a-db9f4fc4900c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e09e89-162f-496a-beb2-d122c68abb91","keywords":null,"link":"/elet/20200130_A_szuloknek_uzent_a_rendorseg_a_felevi_bizonyitvany_elott","timestamp":"2020. január. 30. 08:29","title":"A szülőknek üzen a félévi bizonyítvány előtt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter javaslata a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak átírásáról nem segít a párkapcsolati erőszak áldozatain, a börtönökben dolgozók és a társadalom pedig csak nagyobb kockázatokkal nézne szembe a Magyar Helsinki Bizottság szerint.","shortLead":"A miniszter javaslata a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak átírásáról nem segít a párkapcsolati erőszak...","id":"20200129_Magyar_Helsinki_Bizottsag_felteteles_szabadlab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9d5753-a96d-4141-a4bf-05eff5851eec","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Magyar_Helsinki_Bizottsag_felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. január. 29. 17:32","title":"Magyar Helsinki Bizottság: Mindenki rosszabbul jár, ha szigorítják a feltételes szabadulás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legfrissebb bejelentése szerint közel 2 milliárd felhasználót figyelmeztetnek a következő hetekben arról, hogy nézzék át a biztonsági beállításaikat.","shortLead":"A Facebook legfrissebb bejelentése szerint közel 2 milliárd felhasználót figyelmeztetnek a következő hetekben arról...","id":"20200130_facebook_felhasznalok_ertesitese_adatvedelem_beallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0df755-f019-466e-bea0-73cd436e39ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_facebook_felhasznalok_ertesitese_adatvedelem_beallitas","timestamp":"2020. január. 30. 09:03","title":"Figyelje a Facebookot, ön is nagyon fontos értesítést fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]