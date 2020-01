Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7caea85-3aca-461d-823e-6140f4a3bbde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A barna és narancs persze marad.","shortLead":"A barna és narancs persze marad.","id":"20200131_Alaposan_megvaltoznak_a_jellegzetes_amerikai_furgonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7caea85-3aca-461d-823e-6140f4a3bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc8289-2ac7-4e5a-8bc2-5c45dd8f9204","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_Alaposan_megvaltoznak_a_jellegzetes_amerikai_furgonok","timestamp":"2020. január. 31. 09:57","title":"Alaposan megváltoznak a jellegzetes amerikai furgonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű tanácskozásán. ","shortLead":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű...","id":"20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45711c8-a0b8-4591-885a-7589c60f49ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","timestamp":"2020. január. 29. 11:10","title":"Orbán nem megy el a gyöngyöspatai romák ebédjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős simán nyerte a döntőt.","shortLead":"A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős simán nyerte a döntőt.","id":"20200131_Megnyertek_az_Australian_Opent_Babos_Timeaek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274070ca-731b-4a8a-ab3a-7cca95236188","keywords":null,"link":"/sport/20200131_Megnyertek_az_Australian_Opent_Babos_Timeaek","timestamp":"2020. január. 31. 08:11","title":"Megnyerték az Australian Opent Babos Tímeáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1848ffd-d21f-4b27-8087-421557709f08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A művészeti koncepcióról és a szobor helyéről még konzultálnak.","shortLead":"A művészeti koncepcióról és a szobor helyéről még konzultálnak.","id":"20200129_Szobrot_kapnak_a_haborukban_megeroszakolt_nok_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1848ffd-d21f-4b27-8087-421557709f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fad4f9-5f3c-44ee-bee8-fc2d7b379fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Szobrot_kapnak_a_haborukban_megeroszakolt_nok_Budapesten","timestamp":"2020. január. 29. 12:38","title":"Szobrot kapnak a háborúkban megerőszakolt nők Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Indexet egy olvasója tájékoztatta, de a hatóság is elismerte, „elhúzódhat” az előállítás.","shortLead":"Az Indexet egy olvasója tájékoztatta, de a hatóság is elismerte, „elhúzódhat” az előállítás.","id":"20200130_Index_december_ota_nem_keszulnek_uj_adokartyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4135bac3-38f0-4a8b-b22f-33d74d156fa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Index_december_ota_nem_keszulnek_uj_adokartyak","timestamp":"2020. január. 30. 12:01","title":"December óta nem készülnek új adókártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195eaed-7623-45f4-9a9a-fadfaf43af49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tűzoltókra még január elején csapott le egy viharos szél, ami 10 perccel hamarabb ért oda hozzájuk, mint arra számítottak. A végeredményt egy tűzoltóautó fedélzeti kamerája rögzítette.","shortLead":"Az ausztrál tűzoltókra még január elején csapott le egy viharos szél, ami 10 perccel hamarabb ért oda hozzájuk, mint...","id":"20200131_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a195eaed-7623-45f4-9a9a-fadfaf43af49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c068d-02a3-4625-85a8-d701a2e31686","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_video","timestamp":"2020. január. 31. 08:03","title":"Videó: Feltámadt a 100 km/h-s szél, pillanatok alatt a pokolban találták magukat az ausztrál tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568602ec-7e0a-4bbe-a49f-ec3222f64e1b","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"Miért került egy szibériai börtönbe Oroszország leggazdagabb üzletembere, s hogyan vált ez az ember, Mihail Hodorkovszkij a Putyint bíráló ellenzék egyik legismertebb arcává? – erről is szól az amerikai Oscar-díjas, Alex Gibney által rendezett K polgártárs című dokumentumfilm. De ennél jóval többet is ad a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF) pénteken és vasárnap műsorra kerülő kétórás film: elmagyarázza, miért kerülhetett hatalomra Putyin, s hogyan működik a putyini Oroszország.","shortLead":"Miért került egy szibériai börtönbe Oroszország leggazdagabb üzletembere, s hogyan vált ez az ember, Mihail...","id":"20200130_K_polgartars__egy_film_Hodorkovszkijrol_es_Putyin_Oroszorszagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568602ec-7e0a-4bbe-a49f-ec3222f64e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547673ea-9523-4a85-bf51-3e21606b7532","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_K_polgartars__egy_film_Hodorkovszkijrol_es_Putyin_Oroszorszagarol","timestamp":"2020. január. 30. 12:07","title":"K polgártárs megígérte, hogy Putyin bukni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8ec33a-2979-4c1d-9ea1-9f48167062d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új cégvezetőkről döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés.","shortLead":"Új cégvezetőkről döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés.","id":"20200129_A_TV2_es_a_Prezi_korabbi_munkatarsa_lesz_a_budapesti_varosarculati_ceg_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8ec33a-2979-4c1d-9ea1-9f48167062d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effa116f-5383-4724-af99-950798128fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_TV2_es_a_Prezi_korabbi_munkatarsa_lesz_a_budapesti_varosarculati_ceg_vezetoje","timestamp":"2020. január. 29. 11:35","title":"A TV2 és a Prezi korábbi munkatársa lesz a budapesti városarculati cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]