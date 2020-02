Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","shortLead":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","id":"20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b67947-eda9-480c-95a5-2a710cacba4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","timestamp":"2020. február. 02. 17:29","title":"Két hétig lesznek karanténban a Vuhanból hazatérő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Eldőlt, hogy a magyar kormánypárt felfüggesztését meghosszabbítják, az alapértékeket viszont jobban meghatározzák. ","shortLead":"Eldőlt, hogy a magyar kormánypárt felfüggesztését meghosszabbítják, az alapértékeket viszont jobban meghatározzák. ","id":"20200203_kongresszus_Fidesz_Europai_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aebff52-96bf-4212-b916-ba4544fa16a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_kongresszus_Fidesz_Europai_Neppart","timestamp":"2020. február. 03. 16:48","title":"Külön kongresszust rendez a Fidesz miatt a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg Ferencről. Azért – írja –, hogy a magyartanárok fel tudjanak készülni a Horthy-kort reprezentáló, az olasz diktátort az egekig magasztaló szerző életéből. ","shortLead":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg...","id":"20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c79d4f-863d-4d5c-b7be-da617238a73a","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","timestamp":"2020. február. 03. 10:12","title":"Mussolini csodálója volt az író, aki kiütötte az új alaptantervben Móriczot, Örkényt és Kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450cab34-5607-4f2a-b2b8-0d1161d78f8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowl-on mutattak be vele egy mormotás reklámot.","shortLead":"A Super Bowl-on mutattak be vele egy mormotás reklámot.","id":"20200203_Bill_Murray_visszatert_egy_pillanatra_az_Idetlen_idokigbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=450cab34-5607-4f2a-b2b8-0d1161d78f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b37042-c453-4fe9-8135-a55c467adf8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Bill_Murray_visszatert_egy_pillanatra_az_Idetlen_idokigbe","timestamp":"2020. február. 03. 11:11","title":"Bill Murray visszatért egy pillanatra az Idétlen időkigbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti Együttműködés Rendszerén. Valóban történt-e változás, és ha igen, úgy a rendszerváltoztatók erősödtek-e meg, avagy a rendszer változik? Egyebek közt ezekre a kérdésekre keresi a választ az a négyrészes cikksorozat, amelynek ez az első darabja. ","shortLead":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti...","id":"20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be039622-b569-4aea-a981-7b03b9493519","keywords":null,"link":"/360/20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","timestamp":"2020. február. 03. 07:00","title":"Hont: Megroppant-e az Orbán-rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz kormány. A kabinet két fő feladata a szociális helyzet javítása és az „utódlás hadművelet” levezénylése lesz. De egyszer ők jelenthetik a Putyin-korszak végét is.","shortLead":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz...","id":"20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0dafe1-afcf-4786-b7db-6a9f05d81c49","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. február. 02. 14:30","title":"Putyin ifjú falkája akár őt magát is felfalhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt is mondták, hogy örülnünk kellene a gyengülésnek. Összegyűjtöttük, hogy az elmúlt évtizedek nagy forintgyengüléseire mit reagáltak a politikusok és a gazdasági döntéshozók.","shortLead":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt...","id":"20200203_melypont_forint_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf8df7-358b-4fa0-84a6-71638dcd7bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_melypont_forint_arfolyam","timestamp":"2020. február. 03. 11:41","title":"7 alkalom, amikor a forintgyengülést megpróbálták megmagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt, bedugult a városba vezető szakasz.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt, bedugult a városba vezető szakasz.","id":"20200203_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M3ason_a_bevezeto_szakaszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aa3f3f-cff4-42e6-9a08-8cda29892c8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M3ason_a_bevezeto_szakaszon","timestamp":"2020. február. 03. 07:02","title":"Négy autó ütközött össze az M3-ason a bevezető szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]