[{"available":true,"c_guid":"3136b46a-02e3-4aa3-94fd-62ef4a3f760c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"jövő városának\" prototípusát készül megépíteni a Fudzsi hegy lábánál a Toyota. A japán járműgyártó tervei szerint a hidrogén üzemanyagcellás technológiára épülő város laboratóriumként fog szolgálni az önvezető autók, az okos otthonok, a mesterséges intelligencia és egyéb innovációk számára.","shortLead":"A \"jövő városának\" prototípusát készül megépíteni a Fudzsi hegy lábánál a Toyota. A japán járműgyártó tervei szerint...","id":"20200109_toyota_woven_city_jovo_varosa_okosvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3136b46a-02e3-4aa3-94fd-62ef4a3f760c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8834958-7da3-4bce-994d-d5b81ef8d6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_toyota_woven_city_jovo_varosa_okosvaros","timestamp":"2020. január. 09. 11:03","title":"A Toyota felhúz jelenlegi és nyugdíjas dolgozóinak egy egész várost, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","shortLead":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","id":"20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cec50e-07e7-4d83-a196-a007db68c4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","timestamp":"2020. január. 09. 19:20","title":"A Főtáv új vezetője dolgozók között dobja szét a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eljárást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vizsgálatot indított.","shortLead":"A rendőrség eljárást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vizsgálatot indított.","id":"20200110_gyerekotthon_kaposvar_bantalmazas_emmi_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44e384d-46b7-4d49-9fea-f105543829f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_gyerekotthon_kaposvar_bantalmazas_emmi_rendorseg","timestamp":"2020. január. 10. 15:48","title":"Nevetgélve videózta, ahogy verik a társát – durva bántalmazás egy kaposvári gyerekotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","id":"20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3125bdb0-6a44-463a-bca7-fa65e8f68cfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","timestamp":"2020. január. 08. 19:20","title":"Intercityről zuhant le egy férfi Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak a korábban megígért hatmilliárd forinttal akarja támogatni a kormány a Lánchíd felújítását, de ez kevés lesz. A főváros szerint zajlanak egyeztetések, de ezekről nem beszélhetnek. A híd felújítása sürgős lenne, a BKK már súlykorlátozást vezetett be rajta.","shortLead":"Csak a korábban megígért hatmilliárd forinttal akarja támogatni a kormány a Lánchíd felújítását, de ez kevés lesz...","id":"20200109_A_kormany_nem_iger_tobb_penzt_a_Lanchid_felujitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7107f9dc-d5da-4689-b12e-2babb7c3e56a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_A_kormany_nem_iger_tobb_penzt_a_Lanchid_felujitasara","timestamp":"2020. január. 09. 06:15","title":"A kormány nem ad több pénzt a Lánchíd felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat miatt. ","shortLead":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat...","id":"20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7245315-6ce7-4778-ac03-cf3ca8b5b61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","timestamp":"2020. január. 08. 21:00","title":"Szél Bernadett: Csúnyán átverte a szülőket a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kis híján a házra esett.","shortLead":"Kis híján a házra esett.","id":"20200110_Helikopter_zuhant_egy_amerikai_kertbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790a6fcb-6cb7-4004-98c9-4b25527d9d09","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Helikopter_zuhant_egy_amerikai_kertbe","timestamp":"2020. január. 10. 09:36","title":"Helikopter zuhant egy amerikai kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e947cf0-6ba5-4a26-84a0-d6a3fe6ea0b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ao Air is egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a légszennyezettségből próbálnak pénzt csinálni.","shortLead":"Az Ao Air is egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a légszennyezettségből próbálnak pénzt csinálni.","id":"20200109_ao_air_arcmaszk_levegoszuro_legszennyezes_ces_2020_rossz_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e947cf0-6ba5-4a26-84a0-d6a3fe6ea0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51815a16-070c-4e09-a4e5-d6fb62af510f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_ao_air_arcmaszk_levegoszuro_legszennyezes_ces_2020_rossz_levego","timestamp":"2020. január. 09. 14:03","title":"Itt egy újabb cég, amelyik a tiszta levegőért kér pénzt, és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]