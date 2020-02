Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt, bedugult a városba vezető szakasz.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt, bedugult a városba vezető szakasz.","id":"20200203_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M3ason_a_bevezeto_szakaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aa3f3f-cff4-42e6-9a08-8cda29892c8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M3ason_a_bevezeto_szakaszon","timestamp":"2020. február. 03. 07:02","title":"Négy autó ütközött össze az M3-ason a bevezető szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","id":"20200202_715_millios_telitalalat_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d12edf-2ddf-4e52-94f1-dc1eca14a791","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_715_millios_telitalalat_a_hatos_lotton","timestamp":"2020. február. 02. 16:54","title":"715 milliós telitalálat a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság gyakorlatában általánossá válik, hogy a GDPR-ra hivatkozva tartanak vissza magánszemélyekre vonatkozó adatokat. A hvg.hu pillanatnyilag az Országgyűlés Hivatalával áll hadban, mert meg szeretnénk tudni, hogy a pártfrakcióknak ki ad sok tíz- és százmillióért tanácsokat. ","shortLead":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság...","id":"20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeee3a-04a0-4dea-9429-c4eeacb4b13e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","timestamp":"2020. február. 03. 15:00","title":"Pártnak dolgozni nem ciki, csak az, ha kiderül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","shortLead":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","id":"20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ce48dd-d394-4680-9b59-24a89700f1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 03. 10:24","title":"Civil Közoktatási Platform: Jogilag is aggályos az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2de330-a6a0-41b4-84ff-ce2fbfad76ed","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Bár betiltotta a politikai pártokat és a kritikus sajtót, mégis modern államot csinált Ománból az ötven évig uralkodó Kábúsz szultán. Utódjának fő feladata megőrizni az ország függetlenségét és megállítani a gazdasági hanyatlást.","shortLead":"Bár betiltotta a politikai pártokat és a kritikus sajtót, mégis modern államot csinált Ománból az ötven évig uralkodó...","id":"202005__oman_abeke_oazisa__kabusz_oroksege__fenyegeto_jovo__tulelogyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2de330-a6a0-41b4-84ff-ce2fbfad76ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c2e1dd-18be-46cd-aa42-0a096c0c7ef6","keywords":null,"link":"/360/202005__oman_abeke_oazisa__kabusz_oroksege__fenyegeto_jovo__tulelogyakorlat","timestamp":"2020. február. 02. 16:00","title":"A villámgyors szultánváltás után könnyen rémálom lehet az ománi tündérmeséből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László Kórházban vizsgálják.","shortLead":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László...","id":"20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26996ff-9a39-4c2c-b4d6-dd8099f333ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","timestamp":"2020. február. 03. 21:24","title":"Elkülönítettek a budapesti repülőtéren egy lázas kínai utast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyógyszerek kombinálásával két nap után jelentős javulást mutatnak a betegek.","shortLead":"A gyógyszerek kombinálásával két nap után jelentős javulást mutatnak a betegek.","id":"20200203_Influenza_es_HIVvirus_elleni_gyogyszerek_kombinacioja_segithet_a_koronavirusos_betegeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173f5c86-8c76-4b2c-b594-30d33d032b84","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Influenza_es_HIVvirus_elleni_gyogyszerek_kombinacioja_segithet_a_koronavirusos_betegeken","timestamp":"2020. február. 03. 12:12","title":"Influenza- és HIV-vírus elleni gyógyszerek kombinációja segíthet a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt is mondták, hogy örülnünk kellene a gyengülésnek. Összegyűjtöttük, hogy az elmúlt évtizedek nagy forintgyengüléseire mit reagáltak a politikusok és a gazdasági döntéshozók.","shortLead":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt...","id":"20200203_melypont_forint_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf8df7-358b-4fa0-84a6-71638dcd7bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_melypont_forint_arfolyam","timestamp":"2020. február. 03. 11:41","title":"7 alkalom, amikor a forintgyengülést megpróbálták megmagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]