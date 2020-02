Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava úgy tudja, hogy a jelenlegi direktornak, Eszenyi Enikőnek két kihívója van.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, hogy a jelenlegi direktornak, Eszenyi Enikőnek két kihívója van.","id":"20200210_vigszinhaz_igazgatoi_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bb209a-151e-442a-9f51-a0708f5cfadd","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_vigszinhaz_igazgatoi_palyazat","timestamp":"2020. február. 10. 22:10","title":"Hárman pályáznak a Vígszínház igazgatói posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi „nyomravezetői díjat”, mint 2019-ben.","shortLead":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi...","id":"20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b1f3d-d6c4-4812-9458-0af3d3b00f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","timestamp":"2020. február. 11. 18:03","title":"Különösen megérte hibára vadászni: közel 2 milliárd forintot fizetett a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c20582-696c-4713-830a-3e78533369cc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ötvenmilliárdot szedtek ki ingatlanos cégeikből a Magyar Nemzeti Bank alapítványai. Minden bevételüket beleöntötték fekete lyukként működő vagyonkezelőjükbe, amely 2019 végén már 238 milliárdon ült.","shortLead":"Ötvenmilliárdot szedtek ki ingatlanos cégeikből a Magyar Nemzeti Bank alapítványai. Minden bevételüket beleöntötték...","id":"20200211_A_Matolcsyalapitvanyok_50_milliardot_szedtek_ki_ingatlanos_cegeikbol_egy_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c20582-696c-4713-830a-3e78533369cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e2425-701d-4e4f-bee1-6432642c43ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_A_Matolcsyalapitvanyok_50_milliardot_szedtek_ki_ingatlanos_cegeikbol_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. február. 11. 06:30","title":"Kisöpörték dédelgetett ingatlanbefektetéseiket az MNB-alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga a kormánypárt közölte, milyen témákat érintenek majd a Fidesz balatonfüredi frakcióülésén. Az eseményt ma délután tartják.","shortLead":"Maga a kormánypárt közölte, milyen témákat érintenek majd a Fidesz balatonfüredi frakcióülésén. Az eseményt ma délután...","id":"20200212_gyongyospata_fidesz_frakcioules_balatonfured_bortonkarterites_migracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb7f04-d381-4590-9e96-818c6d49c8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_gyongyospata_fidesz_frakcioules_balatonfured_bortonkarterites_migracio","timestamp":"2020. február. 12. 11:35","title":"Gyöngyöspata és a „börtönbiznisz” is téma lesz a Fidesz mai nagygyűlésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft-alapító Bill Gates tulajdona.","shortLead":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft-alapító...","id":"20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7732c63f-a237-4516-b1a0-4785a0b734d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","timestamp":"2020. február. 10. 13:03","title":"Bill Gates az első, aki rendelt egyet a 200 milliárdos luxushajóból (Frissítés: cáfol a cég)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet a genfi konferenciáján jelentette be, hogy a védőoltás kifejlesztéséig a jelenleg rendelkezésre álló módszerekkel kell küzdeni a vírus ellen. A koronavírusként elhíresült kórokozó új nevet is kapott: COVID-19.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet a genfi konferenciáján jelentette be, hogy a védőoltás kifejlesztéséig a jelenleg...","id":"20200211_WHO_Csak_18_honap_mulva_lehet_vedooltas_a_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cb8f0f-15a2-451e-8b4f-3e45617bf8fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_WHO_Csak_18_honap_mulva_lehet_vedooltas_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. február. 11. 19:11","title":"WHO: Csak 18 hónap múlva lehet védőoltás a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olcsóbban adnák a Galaxy Foldot a távközlési szolgáltatók Dél-Koreában, a Samsung viszont nem szívesen engedne első összehajtható telefonja árából.","shortLead":"Olcsóbban adnák a Galaxy Foldot a távközlési szolgáltatók Dél-Koreában, a Samsung viszont nem szívesen engedne első...","id":"20200211_samsung_galaxy_fold_olcsobb_szolgaltatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9620f015-f50e-4502-93c7-4205631f57a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_fold_olcsobb_szolgaltatok","timestamp":"2020. február. 11. 12:03","title":"Legyen olcsóbb a Galaxy Fold – győzködik a szolgáltatók a Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott jelöltet állítani.","shortLead":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott...","id":"20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa89e4b-c519-422f-af27-3d481e5a5d54","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","timestamp":"2020. február. 10. 20:19","title":"A Sinn Féin kaphatta a legtöbb szavazatot az írországi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]