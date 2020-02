Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efb02885-8390-46b2-8325-3fd5a2f8fb31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházást a magyar kormány is megtolja, 425 millió forinttal.","shortLead":"A beruházást a magyar kormány is megtolja, 425 millió forinttal.","id":"20200212_soulbrain_akkumulator_elektrolitok_tatabanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb02885-8390-46b2-8325-3fd5a2f8fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4dbdaa-7723-43fe-9fa6-6cad8213e3ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_soulbrain_akkumulator_elektrolitok_tatabanya","timestamp":"2020. február. 12. 10:52","title":"7 milliárd forintból épít gyárat Tatabányán egy koreai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a032dda7-2780-4e4d-9747-557ccfd15512","c_author":"Csató Mónika","category":"elet","description":"A zenei anyag, a hagyományt igen rosszul értelmezve, elkezdődik és szinte véget is ér a magyar népdallal.\r

","shortLead":"A zenei anyag, a hagyományt igen rosszul értelmezve, elkezdődik és szinte véget is ér a magyar népdallal.\r

","id":"20200213_Csato_Monika_Az_enekzene_terulet_a_NATban_avagy_mire_valo_a_muveszeti_neveles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a032dda7-2780-4e4d-9747-557ccfd15512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688250f8-c276-45ed-985d-1df7980bd18d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Csato_Monika_Az_enekzene_terulet_a_NATban_avagy_mire_valo_a_muveszeti_neveles","timestamp":"2020. február. 13. 10:56","title":"Csató Mónika: Mi folyik ténylegesen énekóra címszó alatt az iskolákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","shortLead":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","id":"20200212_meteor_Trump_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d9bc21-b1fa-495a-b8e7-2f78f5a187f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_meteor_Trump_usa","timestamp":"2020. február. 12. 09:06","title":"Egy óriási meteor jöjjön, vagy Trump újraválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf9bc6-7ac8-4c30-9e4d-5dc61a4c6c87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter és Autumn Phillips házassága 12 év után ér véget.","shortLead":"Peter és Autumn Phillips házassága 12 év után ér véget.","id":"20200211_Valik_Erzsebet_kiralyno_legidosebb_unokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf9bc6-7ac8-4c30-9e4d-5dc61a4c6c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a01ccf-4165-44b7-848d-be1cc0659b7a","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Valik_Erzsebet_kiralyno_legidosebb_unokaja","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Válik Erzsébet királynő legidősebb unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b62e0fa-d557-45cc-9e1a-b493cf39888a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három hím és egy anya neveli a kicsiket.","shortLead":"Három hím és egy anya neveli a kicsiket.","id":"20200213_Cukisag_nezegessen_szurikatabebiket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b62e0fa-d557-45cc-9e1a-b493cf39888a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5eaa065-ad74-4ce5-bc15-37ee587995e5","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Cukisag_nezegessen_szurikatabebiket","timestamp":"2020. február. 13. 10:17","title":"Tündéri szurikáták születtek a miami állatkertben – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","shortLead":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","id":"20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44885a8e-b277-486b-9df0-15196586b3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","timestamp":"2020. február. 12. 15:35","title":"Lovarda igen, lovak nem lesznek a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","shortLead":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","id":"20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27803a86-6641-41ba-b2bc-03132593a865","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","timestamp":"2020. február. 12. 10:08","title":"Jane Fonda hajában volt valami szokatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","shortLead":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","id":"20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa77ba-8db0-45d4-b8d9-4a2a184d80bc","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","timestamp":"2020. február. 12. 09:01","title":"Újra Petry Zsolt a Hertha kapusedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]