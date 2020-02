Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","shortLead":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","id":"20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bb8c9d-3e1e-4f3d-b0c8-f47da204aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","timestamp":"2020. február. 19. 07:56","title":"A bírók fizetése emelkedett, az igazságügyi alkalmazottak többségére azonban nem gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35cba61-d8db-44cf-bd2f-2a471222b975","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Súlyos témát feszeget, mégis felemelő és humoros Lulu Wang A búcsú című filmje.","shortLead":"Súlyos témát feszeget, mégis felemelő és humoros Lulu Wang A búcsú című filmje.","id":"202007_film__sulyos_teher_a_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a35cba61-d8db-44cf-bd2f-2a471222b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e29bc-ab3b-457c-97f5-3b16bea93707","keywords":null,"link":"/360/202007_film__sulyos_teher_a_bucsu","timestamp":"2020. február. 17. 12:00","title":"Eltitkolták a nagyi elől, hogy rákos - a róla szóló filmből tudta meg az igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a88a19-3fa2-4d9e-8cff-94f8bf26e9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem könnyű Chicken névvel csirkét rendelni.","shortLead":"Nem könnyű Chicken névvel csirkét rendelni.","id":"20200218_furcsa_nev_csirke_etterem_pincer_kiszolgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11a88a19-3fa2-4d9e-8cff-94f8bf26e9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c724c98e-a79a-4ffb-8f14-df3d36c11c62","keywords":null,"link":"/elet/20200218_furcsa_nev_csirke_etterem_pincer_kiszolgatas","timestamp":"2020. február. 18. 18:52","title":"Poénnak hitték a vezetéknevét, ezért nem kapott asztalt Csirke úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6fd1bc-d681-4df0-8916-a65364b9ae1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a már átutalt vagy folyamatban lévő kifizetések összege meghaladja a kétmilliárd forintot. Ezt tovább növelik...","id":"20200217_viharkarok_karosszeg_februar_biztositok_mabisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b6fd1bc-d681-4df0-8916-a65364b9ae1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eba5836-d258-4f57-8bd1-aa464700c228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_viharkarok_karosszeg_februar_biztositok_mabisz","timestamp":"2020. február. 17. 16:08","title":"Jóval nagyobbak a viharkárok, mint korábban becsülték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv ellen.","shortLead":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv...","id":"20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0163585d-4d54-4ae9-9d58-3470cb9f91f3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","timestamp":"2020. február. 18. 09:30","title":"Az iskolaudvaron tiltakoztak a berzsenyis diákok a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence államtitkár kért sürgős eljárást, a Kúria eleget tett a kérésnek. A mesterséges intelligencia viszont itt sem tud hibázni, legalábbis erről tanúskodik egy új beszámoló.","shortLead":"Bár a NASA is szemmel tartja a bolygónkra veszélyt jelentő aszteroidákat, előfordul, hogy az űrügynökség nem vesz észre...","id":"20200217_aszteroida_becsapodas_fold_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c9224c-cf26-414e-8a9b-7f5b396241c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_aszteroida_becsapodas_fold_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. február. 17. 19:03","title":"Veszélyesnek tűnő aszteroidákat talált a mesterséges intelligencia, nekünk csapódhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]