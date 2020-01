Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország külügyminisztere szerint Donald Trump háborús bűncselekményeket követ el.","shortLead":"Az ország külügyminisztere szerint Donald Trump háborús bűncselekményeket követ el.","id":"20200107_Nem_biztos_hogy_Iran_kilep_az_atomalkubol_de_aranyos_valaszt_ad_Szulejmani_meggyilkolasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505d6b16-9d7d-4b55-b261-2776591316e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Nem_biztos_hogy_Iran_kilep_az_atomalkubol_de_aranyos_valaszt_ad_Szulejmani_meggyilkolasara","timestamp":"2020. január. 07. 15:52","title":"Nem biztos, hogy Irán kilép az atomalkuból, de „arányos választ” ad Szulejmáni meggyilkolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac60b7b-e6b8-4ca0-852f-20fd52c84d8c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-os nagy Malm-visszahívás után is meghalt egy gyerek Kaliforniában, a szülőkkel most kártérítésről egyezett meg az IKEA. ","shortLead":"A 2016-os nagy Malm-visszahívás után is meghalt egy gyerek Kaliforniában, a szülőkkel most kártérítésről egyezett meg...","id":"20200107_Az_Ikea_50_millio_dollart_fizet_a_Malm_polcok_miatt_elhunyt_gyerekek_csaladjainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac60b7b-e6b8-4ca0-852f-20fd52c84d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854284bf-2ffd-47b0-9f26-48d85424a9dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Az_Ikea_50_millio_dollart_fizet_a_Malm_polcok_miatt_elhunyt_gyerekek_csaladjainak","timestamp":"2020. január. 07. 12:23","title":"Az IKEA 46 millió dollárt fizet egy családnak, akiknek gyerekét megölte a Malm szekrény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","shortLead":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","id":"20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4de511c-4728-49b7-8628-a473581a3389","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","timestamp":"2020. január. 07. 06:27","title":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a Fidesz nem indít saját jelöltet a februári időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem félt megmutatni a karjait.","shortLead":"Nem félt megmutatni a karjait.","id":"20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0eb3af-cdbc-4ef2-9b65-757eca681f6a","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Jason Momoa egyedi kiegészítővel jelent meg a Golden Globe díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512be91-b973-47e6-aa61-84887d027ef8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CES elektronikai szakkiállításon az életünket megkönnyítő termékeket is bemutatnak. A francia Lexilife a diszlexiásoknak készített hasznosnak tűnő eszközt.","shortLead":"A CES elektronikai szakkiállításon az életünket megkönnyítő termékeket is bemutatnak. A francia Lexilife...","id":"20200106_lexilight_lexilife_diszlexia_olvasasi_nehezseg_ces_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d512be91-b973-47e6-aa61-84887d027ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ee4509-a002-46d7-ba23-c4e5e8583222","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_lexilight_lexilife_diszlexia_olvasasi_nehezseg_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 20:30","title":"Diszlexiásoknak segítő olvasólámpát készített egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak a valódi emberekre. A következő napokban, a Las Vegas-i CES 2020 technológiai szakkiállításon többet is megtudhatunk róluk.","shortLead":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak...","id":"20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588f4d15-918f-4f1d-b752-909c2fcb7b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Mesterséges emberekkel áll elő a Samsung, úgy beszélnek és mozognak, mint az igaziak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f40ec29-2cc9-424c-b1b9-8f4ac2add3e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részletek derültek ki Gesztesi Károly halálával kapcsolatban. Színésztársai vártak rá, ám mivel nem érkezett meg, a keresésére indultak.\r

\r

","shortLead":"Újabb részletek derültek ki Gesztesi Károly halálával kapcsolatban. Színésztársai vártak rá, ám mivel nem érkezett meg...","id":"20200107_Mindjart_ott_leszek__mondta_Gesztesi_a_ra_varo_szinesztarsainak_percekkel_infarktusa_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f40ec29-2cc9-424c-b1b9-8f4ac2add3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64933c8-951f-496e-b52b-1a2ec9a371c5","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Mindjart_ott_leszek__mondta_Gesztesi_a_ra_varo_szinesztarsainak_percekkel_infarktusa_elott","timestamp":"2020. január. 07. 08:49","title":"„Mindjárt ott leszek” – mondta Gesztesi a rá váró színésztársainak percekkel infarktusa előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","shortLead":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","id":"20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f90c314-b169-4e46-8a34-23efa5731ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","timestamp":"2020. január. 06. 21:59","title":"Elesett és meghalt egy fiatal férfi a Péterfy kórház mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]