Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról számoltak be.","shortLead":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról...","id":"20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03231aa8-456d-4f3c-8beb-16bb24fc4a9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","timestamp":"2020. február. 24. 07:25","title":"Koronavírus: több kínai tartomány csökkentette a készültségi fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi egészségre, bejuthat a méhlepényen át a magzatba egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi...","id":"20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aef6d6-622a-4905-a358-a8556426367b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","timestamp":"2020. február. 23. 08:03","title":"BPA-mentes műanyagokat használ? Most derült ki, hogy azok is károsak lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte vasárnap a tartomány kormányzója, Attilio Fontana.","shortLead":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte...","id":"20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc171e8-0156-4cdf-83ea-ae76c0f960fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 23. 12:11","title":"Megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon elfogott, többszörös emberöléssel is gyanúsított pakisztáni férfi letartóztatását – közölte a Fővárosi Főügyészség vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon...","id":"20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082480f3-bca7-4edb-b114-cc1f454ecc73","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","timestamp":"2020. február. 23. 14:37","title":"Elrendelte a bíróság az emberöléssel gyanúsított pakisztáni letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt himnuszának költője volt ő, s ez a dala szolgált a Hitler vezette Németország (társ)himnuszaként is.","shortLead":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt...","id":"20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bae80cb-bf4c-40f5-a7f3-55e93dd33060","keywords":null,"link":"/360/20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","timestamp":"2020. február. 23. 16:00","title":"Egy náci strici, akiből keresztény vértanút csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db56f225-026a-4c7e-9b99-352fc4dd86a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Svájcban egyelőre nem mutattak ki koronavírusos beteget, de a genfi szervezők folyamatosan konzultálnak, mi legyen az autókiállítással.","shortLead":"Svájcban egyelőre nem mutattak ki koronavírusos beteget, de a genfi szervezők folyamatosan konzultálnak, mi legyen...","id":"20200224_Egyelore_nem_fujtak_le_a_Genfi_Autoszalont_de_kozlemenyt_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db56f225-026a-4c7e-9b99-352fc4dd86a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0cfc1d-4f72-4c2c-8d3d-c69437cb05fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Egyelore_nem_fujtak_le_a_Genfi_Autoszalont_de_kozlemenyt_adtak_ki","timestamp":"2020. február. 24. 14:39","title":"Még nem fújták le a Genfi Autószalont, de közleményt adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","shortLead":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","id":"20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abcca2d-92f4-442b-8777-f2302e06a682","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","timestamp":"2020. február. 23. 12:26","title":"Nem látta, hogy figyeli a kamera, így lopott - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","shortLead":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","id":"20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562f0520-c61b-4783-a595-68481dcf2b51","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","timestamp":"2020. február. 24. 15:36","title":"Baj van egy itthon is kapható kutyaeledellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]