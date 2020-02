Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nevadában szombaton tartott demokrata párti jelölőgyűléseken (caucus) a hétfőn délután nyilvánosságra hozott hivatalos végeredmények szerint is Bernie Sanders vermonti szenátor győzött.","shortLead":"A Nevadában szombaton tartott demokrata párti jelölőgyűléseken (caucus) a hétfőn délután nyilvánosságra hozott...","id":"20200225_Hivatalos_Nevadaban_is_Sanders_gyozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4818abd1-ac77-4bc5-8509-06f934bf5b5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Hivatalos_Nevadaban_is_Sanders_gyozott","timestamp":"2020. február. 25. 06:51","title":"Hivatalos: Nevadában is Sanders győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető periódusa volt, új életszakaszába lépett. Hont András cikksorozatának 4., befejező része.","shortLead":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető...","id":"20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a177d27-2c3c-4784-82a0-f221d80afc45","keywords":null,"link":"/360/20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:00","title":"Hont: Változóban az Orbán-rendszer: ami nincs ellenére, az van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70873431-e614-46be-a0f8-801e4f4af24c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az önálló identitás és a szuverenitás mellett tette le a garast Tajvan, amelynek ellenállása a Peking által ajánlott újraegyesítési forgatókönyvvel szemben csak tovább növeli Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő makacsságát. Kína aprólékos munkával növeli a nyomást Tajvanon, amelyet gazdasági szálakkal köt magához, és a függetlenség kikiáltása esetére háborúval fenyeget.","shortLead":"Az önálló identitás és a szuverenitás mellett tette le a garast Tajvan, amelynek ellenállása a Peking által ajánlott...","id":"202008__tajvan_es_kina__kiszoritosdi__kulonallas_es_bekebelezes__megfogalmazas_kerdese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70873431-e614-46be-a0f8-801e4f4af24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7536903-2a3a-45e0-9ba7-e0b4bcd1cd7f","keywords":null,"link":"/360/202008__tajvan_es_kina__kiszoritosdi__kulonallas_es_bekebelezes__megfogalmazas_kerdese","timestamp":"2020. február. 25. 15:00","title":"A koronavírus pár órára összehozta Kínát és Tajvant, aztán minden maradt a régiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","shortLead":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","id":"20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d0b8dd-e07b-428d-848d-9694fbe3ac28","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","timestamp":"2020. február. 25. 05:44","title":"Egy napra tavasz lesz: 18 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dd1484-cb13-4f69-b89b-b0c0a7250e24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Tibor a Békési Férfi Kézilabda Club játékosa volt.","shortLead":"Tóth Tibor a Békési Férfi Kézilabda Club játékosa volt.","id":"20200226_15_evesen_elhunyt_egy_bekesi_kezilabdazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94dd1484-cb13-4f69-b89b-b0c0a7250e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66e1cb-a899-40cf-80b7-0979357a805f","keywords":null,"link":"/sport/20200226_15_evesen_elhunyt_egy_bekesi_kezilabdazo","timestamp":"2020. február. 26. 12:53","title":"15 évesen elhunyt egy békési kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb3594a-b67a-4459-bd90-15bdae6cf254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8 hengeres motorral szerelt német roadstert alig használták az elmúlt 3 évtizedben.","shortLead":"A 8 hengeres motorral szerelt német roadstert alig használták az elmúlt 3 évtizedben.","id":"20200225_bobby_ewing_is_csettintene_ennek_az_elado_mercedes_500_slnek_a_lattan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fb3594a-b67a-4459-bd90-15bdae6cf254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21149f7e-5a6c-4841-bd5e-2fd86a6607b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_bobby_ewing_is_csettintene_ennek_az_elado_mercedes_500_slnek_a_lattan","timestamp":"2020. február. 25. 07:59","title":"Bobby Ewing is csettintene ennek az eladó Mercedes 500 SL-nek a láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","shortLead":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","id":"20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8526161c-b6bc-4ea6-95c9-078d5dd8b1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","timestamp":"2020. február. 25. 17:56","title":"Furgonokban csempészték a lopott quadokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A határidőre beadta a Manchester City a fellebbezését, de azt még nem tudni, hogy mikorra várható döntés.","shortLead":"A határidőre beadta a Manchester City a fellebbezését, de azt még nem tudni, hogy mikorra várható döntés.","id":"20200226_Fellebbezett_a_Manchester_City_a_BLkizarasa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed1a966-d92d-44d1-a3d7-e6902b110394","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Fellebbezett_a_Manchester_City_a_BLkizarasa_ellen","timestamp":"2020. február. 26. 13:45","title":"Fellebbezett a Manchester City a BL-kizárása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]