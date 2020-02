Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint fertőtlenítik az uszodát, a sportolók pedig tünetmentesek.","shortLead":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint...","id":"20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90653eba-b851-4cc6-b2fc-f42885964189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","timestamp":"2020. február. 26. 20:37","title":"Nem zárják be a Nyéki Imre Uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","shortLead":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","id":"20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89838889-9098-4598-9276-6e8d4664ebc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. február. 26. 04:55","title":"A Ferrari is bezárkózott a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi fertőződött meg, akiről csak Olaszországban derült ki, hogy beteg. A férfi rokonlátogatásra érkezett, de több üzleti tárgyalása is volt. ","shortLead":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi...","id":"20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772a9c05-6c3c-4fda-9a8e-066aa413e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","timestamp":"2020. február. 25. 23:30","title":"Koronavírusos beteget találtak két nemzetközi Wizz Air-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"Németh András, Szabó Márta","category":"360","description":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg Kínában lassulni látszik a terjedés üteme. Afrikából még nem jelentettek koronavírusos beteget, de ott egyébként is ritkább az influenzajárvány. ","shortLead":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg...","id":"20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc3531-30b8-47dd-83bc-e058caf3c3be","keywords":null,"link":"/360/20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","timestamp":"2020. február. 26. 11:00","title":"Egyre több országban bukkan fel a koronavírus, de még nem nevezik világjárványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Eközben Magyarországon a kormány a higiéniás termékek áfáját sem csökkenti, a Magyar Vöröskereszt viszont adományozási kampányba kezdett. ","shortLead":"Eközben Magyarországon a kormány a higiéniás termékek áfáját sem csökkenti, a Magyar Vöröskereszt viszont adományozási...","id":"20200226_ingyen_betet_tampon_Skocia_menstruacios_szegenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7162b5-ba2b-43d3-87b7-5cfb3ce56290","keywords":null,"link":"/elet/20200226_ingyen_betet_tampon_Skocia_menstruacios_szegenyseg","timestamp":"2020. február. 26. 12:58","title":"Minden nő ingyen juthat betéthez és tamponhoz Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kormányhivatal bevizsgálta a szert, és kiderült, hogy a felhasználása \"jelentős járványügyi és közegészségügyi kockázatot jelent\".","shortLead":"Egy kormányhivatal bevizsgálta a szert, és kiderült, hogy a felhasználása \"jelentős járványügyi és közegészségügyi...","id":"20200227_fertotlenito_folyekony_szappan_gladysept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978aab81-38b5-4b96-b0ce-7efeeec34829","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_fertotlenito_folyekony_szappan_gladysept","timestamp":"2020. február. 27. 13:30","title":"Nem elég hatásos az a fertőtlenítő, amelyből bölcsődékbe, óvodákba és orvosokhoz is került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a584af-9410-430d-9c17-ee92272f4304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 250 lóerős wolfsburgi kompakt igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A közel 250 lóerős wolfsburgi kompakt igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20200227_megerkezett_a_teljesen_uj_vw_golf_gti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a584af-9410-430d-9c17-ee92272f4304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bdb2f-aa9f-438c-90cd-2cafa35ecd97","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_megerkezett_a_teljesen_uj_vw_golf_gti","timestamp":"2020. február. 27. 07:59","title":"Megérkezett a teljesen új VW Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de gyakran az eladó sem tudja megmondani, eredeti-e, vagy csupán jó minőségű másolat. ","shortLead":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de...","id":"202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc88665-6af1-4ad9-930d-2351f95eae60","keywords":null,"link":"/360/202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","timestamp":"2020. február. 26. 10:00","title":"Csak bele kell tenni egy dobozba a cipőt, és rögtön kiderül, tényleg márkás-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]