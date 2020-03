Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló Clark Ádám téri alsó állomásán hétfőn.\r

\r

","shortLead":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló...","id":"20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b8ef4e-c085-49c5-bd83-e8925f6fd94d","keywords":null,"link":"/elet/20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","timestamp":"2020. március. 02. 16:01","title":"Százötven éves lett Budapest egyik különleges látványossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","shortLead":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","id":"20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b177247c-5f5b-4499-bfb3-46f6ea3dff08","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","timestamp":"2020. március. 02. 06:12","title":"Koronavírus: átlépte a 3000-et a halálos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgárok egy részében arra is elveszett a bizalom, hogy a koronavírus-járványt kezelni tudja-e a kormány - mondta a Demokratikus Koalíció elnöke a párt vasárnapi kongresszusán. ","shortLead":"A polgárok egy részében arra is elveszett a bizalom, hogy a koronavírus-járványt kezelni tudja-e a kormány - mondta...","id":"20200301_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4c233c-745f-4b4e-bc1e-55985268dd86","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2020. március. 01. 12:12","title":"Gyurcsány Ferenc: Megrepedt a rezsim hatalmi szerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette kutatás szerint a gyilkos bálnák legkisebb típusa 28 összetett hangot alkalmaz, köztük felpattanó-pulzáló hangokat és füttyöket, hogy így kommunikáljanak a családtagokkal.","shortLead":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette...","id":"20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38520b3-c4d5-49b5-9cc6-e2a50ba8eb22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","timestamp":"2020. március. 01. 16:03","title":"Hallgassa meg: 28 összetett hanggal beszélgetnek a 6 méteres kardszárnyú delfinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbab644-2bc2-47ac-9d48-45e6714eecbd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A magyar vásárlók 59 százaléka már kipróbálta az ujjlenyomat-felismerős fizetést, többségük biztonságosabbnak és kényelmesebbnek tartja a hagyományos kártyánál.","shortLead":"A magyar vásárlók 59 százaléka már kipróbálta az ujjlenyomat-felismerős fizetést, többségük biztonságosabbnak és...","id":"20200303_Magyarorszagon_is_egyre_tobben_fizetnek_ujjlenyomatfelismeressel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bbab644-2bc2-47ac-9d48-45e6714eecbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa441c41-b45e-4957-a129-b5dad6c816f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Magyarorszagon_is_egyre_tobben_fizetnek_ujjlenyomatfelismeressel","timestamp":"2020. március. 03. 05:52","title":"Magyarországon is egyre többen fizetnek ujjlenyomat-felismeréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 ember neve sorakozik a listán. Takaró Mihály havi 480 ezer forintos díjazást kapott a közreműködéséért.","shortLead":"45 ember neve sorakozik a listán. Takaró Mihály havi 480 ezer forintos díjazást kapott a közreműködéséért.","id":"20200302_nat_oktatasi_hivatal_takaro_mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c492ff12-edaa-4899-a51b-15641b2e37e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_nat_oktatasi_hivatal_takaro_mihaly","timestamp":"2020. március. 02. 15:52","title":"Nyilvánossá vált, kik dolgozták ki az új NAT-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da145dac-c17d-4872-b44e-8c0b38d248b5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sőt, ha összevonják a tudományos tantárgyakat, csinálhatnának sex on the beach-et is a gyerekek. A Duma Aktuál a NAT egyik újítását veszi napirendre, abban az országban, ahol vidéken szinte kötelesség a pálinkafőzés. ","shortLead":"Sőt, ha összevonják a tudományos tantárgyakat, csinálhatnának sex on the beach-et is a gyerekek. A Duma Aktuál a NAT...","id":"20200302_Duma_Aktual_NAT_palinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da145dac-c17d-4872-b44e-8c0b38d248b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959af203-41ec-485c-bf90-889e8a693e40","keywords":null,"link":"/360/20200302_Duma_Aktual_NAT_palinka","timestamp":"2020. március. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha a pálinkafőzés bekerült a NAT-ba, tizedikben lehetne egy jó mojitórecept is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat az európai telefonpiacon. Ha valóban hatályba lép, újra általános jelenséggé válhatnak a cserélhető akkumulátorú mobilok.","shortLead":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat...","id":"20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c1b7d-0551-4904-b9c6-f9d567efe2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","timestamp":"2020. március. 02. 08:33","title":"Ha tényleg bevezetik az EU-ban az otthoni akkumulátorcserét, új korszak jöhet a mobiloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]