Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécsben egy iskolában egy egész osztály számára karantént rendeltek el, mert az egyik diáknál diagnosztizálták a fertőzést.","shortLead":"Bécsben egy iskolában egy egész osztály számára karantént rendeltek el, mert az egyik diáknál diagnosztizálták...","id":"20200306_Ausztriaban_mar_56an_fertozodtek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46532d-9ac8-40d6-a724-b034b563428e","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Ausztriaban_mar_56an_fertozodtek_meg","timestamp":"2020. március. 06. 19:36","title":"Ausztriában már 56-an fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50e3a78-4090-4139-8576-077b591ca2ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttről számoltak be a boszniai hatóságok, egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét.","shortLead":"Két fertőzöttről számoltak be a boszniai hatóságok, egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét.","id":"20200305_BoszniaHercegovinaban_is_megjelent_a_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d50e3a78-4090-4139-8576-077b591ca2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feb29b4-ceca-4565-836c-66fe1e9cbd05","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_BoszniaHercegovinaban_is_megjelent_a_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. március. 05. 10:15","title":"Fertőzötten tért vissza Boszniába egy Olaszországban dolgozó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az évtized végére 70 év lesz Magyarországon a nyugdíjkorhatár, legalábbis erre számít a cégvezetők 90 százaléka egy felmérés szerint. Az OECD elemzése szerint tovább kell emelni a korhatárt, sőt a születéskor várható élettartamhoz kell kötni.","shortLead":"Az évtized végére 70 év lesz Magyarországon a nyugdíjkorhatár, legalábbis erre számít a cégvezetők 90 százaléka...","id":"20200306_Hamarosan_csak_70_evesen_mehetnek_nyugdijba_a_magyarok_a_cegvezetok_tobbsege_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c0d637-3036-4064-a0b7-04f9846149fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Hamarosan_csak_70_evesen_mehetnek_nyugdijba_a_magyarok_a_cegvezetok_tobbsege_szerint","timestamp":"2020. március. 06. 15:13","title":" A cégvezetők arra számítanak, hogy hamarosan 70 év lesz a nyugdíjkorhatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha a szükséges források rendelkezésre állnak, a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése még az idén lezárható.\r

\r

","shortLead":"Ha a szükséges források rendelkezésre állnak, a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése még az idén...","id":"20200305_1718_milliardba_kerulne_a_3as_metro_aluljaroinak_akadalymentesitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5d0e5c-76d4-461e-a320-fda550cf037d","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_1718_milliardba_kerulne_a_3as_metro_aluljaroinak_akadalymentesitese","timestamp":"2020. március. 05. 07:46","title":"17-18 milliárdba kerülne a 3-as metró aluljáróinak akadálymentesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa979560-da07-47f1-b680-70d2378168f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Semmelweis című projektre kapta a pénzt, de ő lesz az egyik producere a Scherer Péterrel készülő vígjátéknak is. ","shortLead":"A Semmelweis című projektre kapta a pénzt, de ő lesz az egyik producere a Scherer Péterrel készülő vígjátéknak is. ","id":"20200305_Tamogatast_szavazott_meg_Geszti_Peternek_a_Filmszakmai_Dontobizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa979560-da07-47f1-b680-70d2378168f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f676ec9-f986-4e94-b1af-be6720ad9490","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Tamogatast_szavazott_meg_Geszti_Peternek_a_Filmszakmai_Dontobizottsag","timestamp":"2020. március. 05. 17:26","title":"Támogatást szavazott meg Geszti Péternek a Filmszakmai Döntőbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok abban keresendő, hogy Oroszországban az átlagosnál nyolc fokkal melegebb volt a tél.","shortLead":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok...","id":"20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb8171-3e02-4b95-9074-eb0246e8e650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 16:28","title":"Van előnye is a klímaváltozásnak: sokkal kevesebbet ittak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","shortLead":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","id":"20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa573c9d-c28d-4fdb-bacb-31a16cb37405","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 06. 20:17","title":"Akár felére is csökkentheti járatainak számát a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","shortLead":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","id":"20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8c1cc-fd77-44f7-98fc-6c3232b7b599","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 06. 19:27","title":"Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]