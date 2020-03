Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken mutatták ki. \"Nem gondoltuk, hogy a növényi gumi ilyen sokáig megőrződhet\" – mondta a kutatásban résztvevő Leyla Seyfullah, a Bécsi Egyetem tudósa, a fosszilis növények specialistája.","shortLead":"Először találtak fosszilizálódott növényi gumit. A tudósok a borostyánszerű anyagot 110 millió éve megkövült leveleken...","id":"20200307_fosszilis_novenyi_gumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301708ff-0d72-4e9a-b5cc-8dd23849d1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ec4218-d286-4642-b43e-bd53706b5b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_fosszilis_novenyi_gumi","timestamp":"2020. március. 07. 13:03","title":"A tudósok is meglepődtek, amikor előkerült a 110 millió éves gumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének vasárnapi, első mérkőzésén.","shortLead":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének...","id":"20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a557c6-1941-44b5-988d-501ee16babc0","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","timestamp":"2020. március. 08. 15:19","title":"Öt gólos veszprémi előny a SEHA Liga negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap reggelig 104 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust.","shortLead":"Vasárnap reggelig 104 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust.","id":"20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6b6ea6-a6ac-4849-90a0-44889a1bdac8","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria","timestamp":"2020. március. 08. 14:23","title":"Száz fölött a fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66e1eae-fe25-40da-a2e5-b38fd890fa4e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Százmilliárdban mérhető az összeg, amennyit a nagy filmstúdiók Magyarországra hoznak. Az állami támogatási rendszer és a jó forgatási helyszínek mellett a gyenge forint is sokat segít a filmiparnak, ám Andy Vajna nagyon hiányzik.","shortLead":"Százmilliárdban mérhető az összeg, amennyit a nagy filmstúdiók Magyarországra hoznak. Az állami támogatási rendszer és...","id":"20200307_filmek_filmipar_vajna_adozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66e1eae-fe25-40da-a2e5-b38fd890fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d24c8c-1bd2-45ae-a406-73cad8443886","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_filmek_filmipar_vajna_adozas","timestamp":"2020. március. 07. 16:00","title":"Hogyan maradhatunk mi a Duna menti Hollywood?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.\r

","shortLead":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le...","id":"20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6a8e05-9204-459e-830c-bd9b02a67da4","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","timestamp":"2020. március. 08. 19:04","title":"Nem fogadják az Észak-Olaszországból érkező gépeket Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy hárommillió forintos kárt okozott.

","shortLead":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy...","id":"20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b363e1b4-42a3-413c-bd75-2c3c0ab1caa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","timestamp":"2020. március. 07. 14:16","title":"Újabb reptéri szarkákat fogtak - most éppen a vásárlók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nestlé óriási vállalást tett, a cég azonban azt is közölte: nem lesz könnyű az átállás, mivel a környezeti szempontok mellett az élelmiszer-biztonsági előírásoknak is meg kell felelniük.","shortLead":"A Nestlé óriási vállalást tett, a cég azonban azt is közölte: nem lesz könnyű az átállás, mivel a környezeti szempontok...","id":"20200308_Komoly_valtozas_johet_az_elelmiszerek_csomagolasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e18537-ed03-4b81-8ab6-53730b59b04b","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Komoly_valtozas_johet_az_elelmiszerek_csomagolasaban","timestamp":"2020. március. 08. 10:25","title":"Komoly változás jöhet az élelmiszerek csomagolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]