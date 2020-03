Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","shortLead":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","id":"20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1950b78d-9d02-4e40-8023-417073c68ef3","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 08. 18:08","title":"Koronavírus: Iránban sokan meghaltak, Szaúd-Arábiából vesztegzárat jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","shortLead":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","id":"20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b1447-bc67-4ca5-8846-c821a6827331","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","timestamp":"2020. március. 10. 11:12","title":"Két nap után mentettek ki egy anyát és a fiát az összeomlott karanténhotel romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadás félbeszakadt, ki kellett hívni a mentőket. ","shortLead":"Az előadás félbeszakadt, ki kellett hívni a mentőket. ","id":"20200309_Felmeztelen_szineszek_mentettek_meg_a_szindarab_kozben_elajult_nezot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e473827-b0b2-4b59-be46-8434379f1abc","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Felmeztelen_szineszek_mentettek_meg_a_szindarab_kozben_elajult_nezot","timestamp":"2020. március. 09. 09:28","title":"Félmeztelen színészek mentették meg a színdarab közben elájult nézőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Sen vállalat öt darab mikroműholdat állítana Föld körüli pályára, majd az azokra szerelt kamerákkal közvetítenék a Földön zajló eseményeket.","shortLead":"A brit Sen vállalat öt darab mikroműholdat állítana Föld körüli pályára, majd az azokra szerelt kamerákkal közvetítenék...","id":"20200309_4k_felbontas_sen_muhold_vilagur_earth_tv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c08cd69-6691-4fdb-ba7c-2dcd48c9d516","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_4k_felbontas_sen_muhold_vilagur_earth_tv","timestamp":"2020. március. 09. 08:03","title":"Új csatorna indulhat: az Earth TV 4K-ben közvetítené a világűrből, mi történik a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pánikrohamról, nyilvános megalázásról és verbális erőszakról beszélt a 24.hu-nak a színház több korábbi alkalmazottja. ","shortLead":"Pánikrohamról, nyilvános megalázásról és verbális erőszakról beszélt a 24.hu-nak a színház több korábbi alkalmazottja. ","id":"20200309_Vigszinhaz_korabbi_rendezoasszisztens_beteges_legkor_Eszenyi_Eniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d7f4e3-e3d7-42a7-a931-fcb1ec590fdb","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Vigszinhaz_korabbi_rendezoasszisztens_beteges_legkor_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2020. március. 09. 11:50","title":"A Vígszínház korábbi munkatársa: A beteges légkört nagyrészt Eszenyi viselkedése váltja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","shortLead":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","id":"20200310_robbanas_gyula_lakohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac745b2-329e-4ef9-b1d3-ee4326fe1d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_robbanas_gyula_lakohaz","timestamp":"2020. március. 10. 13:17","title":"Robbanás történt egy gyulai házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8455a6cf-f932-4e32-9717-2033fc0f5592","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet és a Patent Egyesület. A demonstráció és koncert lényege, hogy a nőnap ne az ajándékba adott bonbonokról szóljon, hanem inkább a családon belüli és a párkapcsolati erőszak visszaszorításáról. Legyen ez a nap a női egyenjogúságért folytatott harc ünnepe is. A nők elleni erőszak áldozatainak jogi képviselete céljából gyűjtést is szerveztek, az esemény fővédnöke Karácsony Gergely volt, a fellépők között szerepelt Halász Judit, Oláh Ibolya és Kollár-Klemencz László. Meglepetés volt Varga Judit igazságügyi miniszter személyes levele, amelyben a támogatásáról biztosította a szervezőket. ","shortLead":"Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet...","id":"20200308_Virag_helyett_jogokat__sarga_rozsas_nonapi_demonstracio_kezdodott_a_Hosok_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8455a6cf-f932-4e32-9717-2033fc0f5592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6d0020-6351-4e99-96da-464de7bd7301","keywords":null,"link":"/elet/20200308_Virag_helyett_jogokat__sarga_rozsas_nonapi_demonstracio_kezdodott_a_Hosok_teren","timestamp":"2020. március. 08. 17:06","title":"Virág helyett jogokat - sárga rózsás nőnapi demonstráció a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e02f2a4-cb75-4035-8eab-acf5a36bd2de","c_author":"HVG","category":"360","description":"Titokzatos idegenekről, szerelemről, emberi kiszolgáltatottságról, reményről szól a Pesti Színház előadása. ","shortLead":"Titokzatos idegenekről, szerelemről, emberi kiszolgáltatottságról, reményről szól a Pesti Színház előadása. ","id":"202010_szinhaz__szokimondo_nepseg_a_nyugat_csaszara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e02f2a4-cb75-4035-8eab-acf5a36bd2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc0660a-e014-4574-bda3-3505321a8766","keywords":null,"link":"/360/202010_szinhaz__szokimondo_nepseg_a_nyugat_csaszara","timestamp":"2020. március. 10. 10:15","title":"A nyugat császáránál időtállóbban csak Hugh Hefner népszerűsítette a playboy szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]