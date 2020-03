Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintettről csak utólag derült ki, hogy fertőzött. Az őt kezelő orvosokat azóta sem tesztelték le.","shortLead":"Az érintettről csak utólag derült ki, hogy fertőzött. Az őt kezelő orvosokat azóta sem tesztelték le.","id":"20200313_koronavirus_janos_korhaz_vedofelszereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a60d660-9dbc-4bfc-982b-ba18a6a05c36","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_koronavirus_janos_korhaz_vedofelszereles","timestamp":"2020. március. 13. 06:00","title":"Védőfelszerelés nélkül ápoltak egy koronavírusos beteget a János kórházban, a dolgozók aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem megoldott a lakhatás, a rektorok méltányossággal engedélyezhetik a maradást – tudatta közösségi oldalán a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).","shortLead":"Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a koronavírus-járvány miatt, ha nem...","id":"20200312_Pentekig_minden_felsooktatasi_kollegiumbol_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9568fd-d301-4be9-bc82-a31524e58598","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Pentekig_minden_felsooktatasi_kollegiumbol_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak","timestamp":"2020. március. 12. 11:44","title":"Péntekig minden felsőoktatási kollégiumból ki kell költözniük a magyar hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b7df67-3703-422f-9d26-59fed439cd90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub munkatársának túl sok kérdése volt az operatív törzs tagjaihoz kedden. A sajtótájékoztatón fejenként csak kettőt lehet feltenni.","shortLead":"Az RTL Klub munkatársának túl sok kérdése volt az operatív törzs tagjaihoz kedden. A sajtótájékoztatón fejenként csak...","id":"20200311_koronavirus_sajtotajekoztato_kerdes_mikrofon_lakatos_tibor_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6b7df67-3703-422f-9d26-59fed439cd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e839e361-3a22-4769-93c3-fd54928eed84","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_sajtotajekoztato_kerdes_mikrofon_lakatos_tibor_muller_cecilia","timestamp":"2020. március. 11. 08:58","title":"Kérdés közben kapták ki az újságíró kezéből a mikrofont a koronavírus-sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b618505-c33b-49a1-8ea9-0df1d6208c83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tartós cikkek, a liszt, az olaj, a cukor fogy továbbra is leginkább, de van, aki a sörre és a borra esküszik. A patikákban általános a hiány maszkból, fertőtlenítőből, és lassan a gyógyszertári alkohol is elfogy. Az üzletek nem győzik hangsúlyozni, feleslegesen senki ne halmozzon fel semmit.","shortLead":"A tartós cikkek, a liszt, az olaj, a cukor fogy továbbra is leginkább, de van, aki a sörre és a borra esküszik...","id":"20200311_Hiaba_kerik_a_boltok_hogy_ne_tegyek_a_vevok_feleslegesen_sok_elelmiszert_halmoznak_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b618505-c33b-49a1-8ea9-0df1d6208c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d6bb7f-9bd4-4ca6-a3c6-1a54e9d03aca","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Hiaba_kerik_a_boltok_hogy_ne_tegyek_a_vevok_feleslegesen_sok_elelmiszert_halmoznak_fel","timestamp":"2020. március. 11. 17:42","title":"A boltokban nincs veszélyhelyzet, mégis sokan úgy vásárolnak, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van a színházban, és mindenkivel kommunikál. Amikor felmerült, hogy Stohl András is aláírta a nyílt levelet, Eszenyi a színész előéletére célozgatott, majd azt mondta: nem kívánja kommentálni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van...","id":"20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8920f389-947d-459c-bb3a-8502a249d89e","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","timestamp":"2020. március. 12. 16:50","title":"Eszenyi Enikő: Jól alszom, mert tiszta a lelkiismeretem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4624359e-2dbb-4e3b-8466-f24297a7b2d0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egész Olaszország karanténba zárása a járvány, a szaúdiak és az oroszok közti olajárháború a gazdasági következmények miatti pánikot növelte a világon. Mindkettő kezeléséhez az eszközök a kormányoknál vannak, amelyektől eddig szokatlan beavatkozásra van szükség.\r

\r

","shortLead":"Egész Olaszország karanténba zárása a járvány, a szaúdiak és az oroszok közti olajárháború a gazdasági következmények...","id":"20200311_Kockazatos_mellekhatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4624359e-2dbb-4e3b-8466-f24297a7b2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989ebab2-e2d2-40d8-ac2b-115b9e5c2d1a","keywords":null,"link":"/360/20200311_Kockazatos_mellekhatasok","timestamp":"2020. március. 11. 15:00","title":"Most kellenek igazán az unortodox megoldások, hogy megfékezzük a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető nem járt külföldön és nem érintkezett külföldiekkel. ","shortLead":"Az illető nem járt külföldön és nem érintkezett külföldiekkel. ","id":"20200312_vizivarosi_irodahaz_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bd78f9-603b-469d-9ab2-3985144a77a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_vizivarosi_irodahaz_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. március. 12. 21:02","title":"A Vízivárosi Irodaházban dolgozott az egyik koronavírusos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2c9315-7f59-4117-af9e-80151f40581a","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Nagyon szűk az a réteg, amely nem veszít a vírus terjedésével, miközben szinte mindenkit érint a járvány. Összefoglaljuk eddig hogyan reagáltak a piaci szereplők. ","shortLead":"Nagyon szűk az a réteg, amely nem veszít a vírus terjedésével, miközben szinte mindenkit érint a járvány...","id":"20200311_Hullamveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a2c9315-7f59-4117-af9e-80151f40581a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f94b618-9607-43f2-89a8-b051a9817d4e","keywords":null,"link":"/360/20200311_Hullamveres","timestamp":"2020. március. 11. 13:50","title":"Egyelőre a magyar gazdaság is keresi a fogást a koronavírus-helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]