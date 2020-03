Már 21 km/h-s sebességtúllépésnél elveszik a jogsit a németek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","shortLead":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","id":"20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ee08f-c7c4-4fcb-a848-44fba64be124","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 09:06","title":"Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a8e646-e053-4234-afdb-9c5684085811","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig is leterhelt, eszköz- és emberhiánnyal küszködő egészségügy nem lesz képes megküzdeni egy országos járvánnyal – figyelmeztetett a Magyar Orvosi Kamara vezetősége.","shortLead":"Az eddig is leterhelt, eszköz- és emberhiánnyal küszködő egészségügy nem lesz képes megküzdeni egy országos járvánnyal...","id":"20200311_koronavirus_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a8e646-e053-4234-afdb-9c5684085811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c39e93-7cd9-49c7-9711-1c2d2bb52f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_kormany","timestamp":"2020. március. 11. 12:55","title":"Orvosi kamara: Biztosítsák a megfelelő védőfelszerelést az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558b01d9-e472-454c-98cd-20b7c036d80e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónappal ezelőtt vették fel a beszélgetést, és mire a volt vígszínházas kollégák megfogalmazták a vádjaikat Eszenyi Enikő ellen, a magazin már megérkezett a nyomdából.","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt vették fel a beszélgetést, és mire a volt vígszínházas kollégák megfogalmazták a vádjaikat Eszenyi...","id":"20200312_Elhatarolodik_a_sajat_Eszenyiinterjujatol_a_Nok_Lapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=558b01d9-e472-454c-98cd-20b7c036d80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e25b1-2a77-4fb0-ba1a-6989873aa96d","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Elhatarolodik_a_sajat_Eszenyiinterjujatol_a_Nok_Lapja","timestamp":"2020. március. 12. 13:05","title":"Magyarázkodik a saját Eszenyi-interjúja miatt a Nők Lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaállt a határellenőrzés a magyar–osztrák illetve magyar–szlovén határon, az Olaszországból érkező magyarokat szűrik ki és kötelezik otthoni karanténra. Mást abból az országból nem engednek be. Közben az országos tisztifőorvos új eljárásrendet adott ki, a Franciaországból, Svájcból, Németországból és Spanyolországból hazaérkezőknél is el lehet végezni a koronavírus-tesztet.","shortLead":"Visszaállt a határellenőrzés a magyar–osztrák illetve magyar–szlovén határon, az Olaszországból érkező magyarokat...","id":"20200312_Talpig_beoltozve_szuroprobaszeruen_ellenoriznek_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b337247-90c1-4f87-b54d-942c05235894","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Talpig_beoltozve_szuroprobaszeruen_ellenoriznek_a_hataron","timestamp":"2020. március. 12. 13:25","title":"Talpig beöltözve, szúrópróbaszerűen ellenőriznek a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező felháborítónak tartja a Vígszínház igazgatójának a reakcióját a személyét érő vádakra.\r

