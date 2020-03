Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt felcsúti polgármester 117 milliárd forintot bukott a koronavíruson.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester 117 milliárd forintot bukott a koronavíruson.","id":"20200317_koronavirus_meszaros_dollarmilliardos_opus_tozsde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101bd909-dd75-4d9f-aaa3-c5fddf124f62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_koronavirus_meszaros_dollarmilliardos_opus_tozsde","timestamp":"2020. március. 17. 08:10","title":"Akkorát zuhant a tőzsde és a forint, hogy Mészáros Lőrinc már nem dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ötvenezer szűrést végeztek a brit egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Több mint ötvenezer szűrést végeztek a brit egészségügyi hatóságok.","id":"20200317_NagyBritannia_kozelit_a_2000hez_az_azonositott_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8113929-e940-4b63-b147-c63b2eb5ba42","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_NagyBritannia_kozelit_a_2000hez_az_azonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 17. 21:30","title":"Nagy-Britannia: közelít a 2000-hez az azonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aada806a-ff50-4c94-86fa-f499138fb6db","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kkv","description":"Noha a kedden életbe lépett rendelet szerint elsősorban csak a kereskedőknek kell bezárniuk délután háromkor, velük egy időben mégis sok más üzlet, szerviz és fodrászat lehúzta a rolót. 