[{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az sem biztos, hogy június elsejéig bajnokot tudnak hirdetni bármelyik sorozatban.","shortLead":"Az sem biztos, hogy június elsejéig bajnokot tudnak hirdetni bármelyik sorozatban.","id":"20200319_Aprilis_30ig_szunetel_az_angol_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f9d054-c7e2-4312-a88e-5bc3940c0101","keywords":null,"link":"/sport/20200319_Aprilis_30ig_szunetel_az_angol_foci","timestamp":"2020. március. 19. 15:18","title":"Április 30-ig szünetel a Premier League","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak, illetve tartósélelmiszer-gyűjtést indítottak a vidéki önkormányzatok a különösen veszélyeztetett idősek segítésére a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak...","id":"20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01196c1-a52a-4220-9eec-64e1ba95d772","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 18. 17:39","title":" Máshogy készülnek az idősek megsegítésére a vidéki városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Magyar Posta figyelmeztet: fennakadások tapasztalhatók a nemzetközi postai küldeményforgalomban, egyes országokban szünetel a küldeményfeladás.","shortLead":"A Magyar Posta figyelmeztet: fennakadások tapasztalhatók a nemzetközi postai küldeményforgalomban, egyes országokban...","id":"20200318_koronavirus_posta_kuldemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0984e31-ade1-43c6-b14e-20abaa67e7da","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_koronavirus_posta_kuldemeny","timestamp":"2020. március. 18. 19:40","title":"Ne csodálkozzon, ha késik a postai küldeménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","shortLead":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","id":"20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c0b01-2eea-4d7e-ae89-10ae3d60eef6","keywords":null,"link":"/elet/20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Nincs helyük a digitális oktatásban: tanárokat küldenek el a tankerületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány ideje alatt 38 kórházi ágyat biztosít a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ideje alatt 38 kórházi ágyat biztosít a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. ","id":"20200319_A_sziami_ikreket_orvoscsapat_banglades_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ab4c8-8a60-4b2d-8660-d67ba1ed247c","keywords":null,"link":"/elet/20200319_A_sziami_ikreket_orvoscsapat_banglades_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:18","title":"A sziámi ikreket szétválasztó orvoscsapat hazaért és a koronavírus elleni küzdelemben segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e1b24-e20e-4a4d-98b8-f1ac7f6c4f06","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Mobiltelefonos cellainformációk és büntetések bizonyítják, hogy az olaszok még mindig túl sokat járnak el otthonról.","shortLead":"Mobiltelefonos cellainformációk és büntetések bizonyítják, hogy az olaszok még mindig túl sokat járnak el otthonról.","id":"20200318_Tizezrevel_buntetik_meg_most_az_utcan_lodorgo_olaszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e1b24-e20e-4a4d-98b8-f1ac7f6c4f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737360ca-675f-455b-80d6-5dd7a3e350bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Tizezrevel_buntetik_meg_most_az_utcan_lodorgo_olaszokat","timestamp":"2020. március. 18. 17:23","title":"Tízezrével büntetik meg most az utcán lődörgő olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli...","id":"20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f9d32-9c44-4c92-87f4-8da70224d1ae","keywords":null,"link":"/360/20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","timestamp":"2020. március. 19. 08:10","title":"Radar360: Trump szerint ez már háború, holnaptól katonák az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","shortLead":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","id":"20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80ac4a-8944-468c-9387-49e697d155e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","timestamp":"2020. március. 20. 08:15","title":"Emmi: lezárják az idősotthonokat és szociális intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]