Nagyüzemi, mesterséges intelligenciával megtámogatott vizsgálóállomást fejlesztettek, ami még a javítás költségét is kiszámolja. Ez az autós „röntgen" másodpercek alatt megmutatja, milyen állapotban van egy kocsi
2020. március. 23. 14:58

A felhatalmazási törvényről vitáznak a Parlamentben. Semmiben sem engedne a Fidesz, az ellenzék szerint pedig diktatúrát építene Orbán. A kormány célja az, hogy már kedden szavazhassanak a felhatalmazási törvényről, amihez négyötödös felhatalmazás kell. Az ellenzék felállva tapsolta meg a védekezésben résztvevőket a Parlamentben, de a kormányoldal ülve maradt. Orbán: Kilencven nap múlva sokkal rosszabb állapotban leszünk, mint most
2020. március. 23. 13:44

Maradj otthon! – Lovasi dalára különleges karantén-klippel jelentkezett a Csík
2020. március. 23. 13:10

Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban.

Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet
2020. március. 22. 13:54

Egy csillag pulzáló maradványait fedezték fel egy különleges kettős csillagrendszerben, amely a kutatóknak fontos információkkal szolgál arról, hogyan alakulhatott ki a Nap, és hogyan fog egyszer meghalni. Hogyan fog meghalni a Nap? Sokat elárulhatnak egy csillag pulzáló maradványai
2020. március. 22. 16:03

A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.

","shortLead":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

Elkerülhetetlenné vált a tokiói olimpia elhalasztása
2020. március. 23. 07:25

A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős férfi haláláról is tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A kormány hat újabb ponttal egészítette ki a gazdaságvédelmi csomagot. Kövesse itt járványról szóló híreket percről percre!

Jóval több fertőzött van 167-nél, Orbán újabb intézkedéseket jelentett be – hírek a koronavírus-járványról percről percre
2020. március. 23. 08:31

Az új távoktatási forma nemcsak a pedagógusok számára kihívás, hanem a diákoknak és szülőknek is, akikre a járvány miatt még pszichológiai nyomás is nehezedik. Milyen stratégiákkal érdemes nekifogni az új rendszernek? Mit tehet a szülő, a diák, hogy jól jöjjön ki a koronavírus-időszakból?

\r

„Nem tudjuk elkerülni, hogy a szülő pedagógusabb legyen, mint eddig"
2020. március. 23. 06:30