Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418cb60d-fd24-4957-bf71-47244d195618","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ternovszky Béla és az általa teremtett legendás Grabowski is az otthonmaradásra buzdít.\r

\r

","shortLead":"Ternovszky Béla és az általa teremtett legendás Grabowski is az otthonmaradásra buzdít.\r

\r

","id":"20200325_Grabowski_maszkban_van_az_Intermouse_a_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418cb60d-fd24-4957-bf71-47244d195618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519531fd-2b78-462f-9e9c-beaa1f292b8a","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Grabowski_maszkban_van_az_Intermouse_a_helyen","timestamp":"2020. március. 25. 12:50","title":"Grabowski maszkban van, az Intermouse a helyén a koronavírus idején is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés volt helyettesét, valamint a trónörökös bizalmasát pedig bűnpártolással.","shortLead":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés...","id":"20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483bb522-84fd-4df5-b8b2-bd22654fbefe","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","timestamp":"2020. március. 25. 11:18","title":"Hasogdzsi-ügy: Vádat emeltek a gyilkosság 20 szaúdi gyanúsítottja ellen Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20157fa0-6c60-4ac4-9d0b-0fb91f291778","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen érdekes módozatai kezdenek kialakulni a személyes találkozások helyettesítésének. ","shortLead":"Igen érdekes módozatai kezdenek kialakulni a személyes találkozások helyettesítésének. ","id":"20200324_Dron_viszi_az_uj_auto_slusszkulcsat_hazhoz_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20157fa0-6c60-4ac4-9d0b-0fb91f291778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b7ef25-894b-4bb8-b6ad-d484ef544d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Dron_viszi_az_uj_auto_slusszkulcsat_hazhoz_Kinaban","timestamp":"2020. március. 24. 17:46","title":"Drón viszi az új autó slusszkulcsát a tulajhoz Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","shortLead":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","id":"20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa99e226-afa8-4653-aecf-7d4570264469","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 24. 08:51","title":"A Dél-Dunántúlon legyőzte a MÁV-ot a tavaszi havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus jelentősen befolyásolja a bevételeket, így költségcsökkentési intézkedéseket vezettek be a cégnél. ","shortLead":"A koronavírus jelentősen befolyásolja a bevételeket, így költségcsökkentési intézkedéseket vezettek be a cégnél. ","id":"20200324_Leallitja_nemzetkozi_flottaja_nagy_reszet_a_Waberers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc89e24-d31a-49d4-b1e3-fdc33e5367cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_Leallitja_nemzetkozi_flottaja_nagy_reszet_a_Waberers","timestamp":"2020. március. 24. 12:13","title":"Leállítja nemzetközi flottája nagy részét a Waberer’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2320578c-c97d-4f0b-a976-41d30b3411af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lucia Bosé olasz színésznő 89 éves volt.","shortLead":"Lucia Bosé olasz színésznő 89 éves volt.","id":"20200324_Megfertozte_a_koronavirus_meghalt_a_Fellini_es_Antonionifilmek_divaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2320578c-c97d-4f0b-a976-41d30b3411af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67cc81b-2b15-44f4-b5ed-e7a497b40fa7","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Megfertozte_a_koronavirus_meghalt_a_Fellini_es_Antonionifilmek_divaja","timestamp":"2020. március. 24. 09:27","title":"Megfertőzte a koronavírus, meghalt a Fellini- és Antonioni-filmek dívája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben és területen csakis a kormány vezethet be rendkívüli intézkedéseket.\r

","shortLead":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben...","id":"20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bec50fa-1bd2-4180-981c-f24a9a4a89b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","timestamp":"2020. március. 25. 15:19","title":"Miniszterelnökség: Kijárási korlátozást csak a kormány rendelhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","shortLead":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","id":"20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2130dfeb-3677-4f7b-ae5d-1787a9254020","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","timestamp":"2020. március. 24. 17:23","title":"Nemcsak a bozóttüzek, a füstjük is ölt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]