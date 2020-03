Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8df2405-92f3-4a40-b1c3-d53029019823","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dánok aztán igazán komolyan veszik a járvány káros gazdasági hatásainak enyhítésére tett erőfeszítéseket.","shortLead":"A dánok aztán igazán komolyan veszik a járvány káros gazdasági hatásainak enyhítésére tett erőfeszítéseket.","id":"20200322_A_GDP_hetede_honapok_alatt_elkepeszto_osszegbol_kuzd_a_virus_ellen_Dania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8df2405-92f3-4a40-b1c3-d53029019823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30e44b-fdd0-4382-8767-80541f704e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_A_GDP_hetede_honapok_alatt_elkepeszto_osszegbol_kuzd_a_virus_ellen_Dania","timestamp":"2020. március. 22. 13:17","title":"A GDP hetede hónapok alatt: elképesztő összegből küzd a vírus ellen Dánia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem vasárnap közzétette a friss járványügyi adatokat.","shortLead":"Az olasz polgári védelem vasárnap közzétette a friss járványügyi adatokat.","id":"20200322_Olaszorszag_Sok_a_halott_es_a_fertozott_de_kicsivel_jobb_a_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38816e05-e1b8-4d9c-bb2a-9010bce9183b","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszag_Sok_a_halott_es_a_fertozott_de_kicsivel_jobb_a_helyzet","timestamp":"2020. március. 22. 18:22","title":"Olaszország: 651 vírusos beteg halt meg egy nap alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2b3682-54b3-418f-acd1-3ab9321d3790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban.","shortLead":"Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal...","id":"20200322_Civilek_A_veszhelyzet_nem_alkotmanyon_kivuli_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2b3682-54b3-418f-acd1-3ab9321d3790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ceb87b-e43b-41d5-9854-a78913465fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Civilek_A_veszhelyzet_nem_alkotmanyon_kivuli_helyzet","timestamp":"2020. március. 22. 13:54","title":"Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet. A péntek este benyújtott törvényjavaslatról indított online szavazást a Facebookon a Medián, az eredmény szerint a nagy többség szerint kell valamilyen határidőt szabni. ","shortLead":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg...","id":"20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f17ecbe-889b-44f4-8256-05d3eb0e7b23","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","timestamp":"2020. március. 23. 14:23","title":"Medián: A nagy többség a határidő nélküli felhatalmazás ellen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták, hogy a típus mostantól már kizárólag 3 hengeres motorokkal készül.","shortLead":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták...","id":"20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1836a-354d-467b-b441-eb49c7bd3c84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. március. 22. 10:00","title":"Lefertőtlenítettük és kipróbáltuk az éhezőbajnok új Opel Astra kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett már szexuális erőszak ügyében, és ő képviseli a Viking szállodahajó kapitányát is. Szerinte az ügyvédeket a rendszerváltás óta nem támadta így a politika, mint most. HVG-portré.","shortLead":"\"Soha nem a cselekményt védem, hanem az embert\" – mondja Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, aki védett...","id":"202012_toth_m_gabor_ugyved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0070cf-4019-4906-ac8a-c1d022f701fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b83cb4-8cfd-436b-91ee-88641a33e71d","keywords":null,"link":"/360/202012_toth_m_gabor_ugyved","timestamp":"2020. március. 23. 11:00","title":"\"Én vagyok az egyetlen szereplő a teljes államhatalommal szemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt a koronavírus-járvány.","shortLead":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt...","id":"20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4148fc19-2a60-4ebb-8444-2c876042d9e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","timestamp":"2020. március. 23. 06:00","title":"Már a koronavírus-pánik előtt borúsan látták a jövőt a magyarországi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg tudja hozni.","shortLead":"Szerintük az Országgyűlés akadályoztatása esetén határozatait elektronikus kommunikációs eszköz alkalmazásával is meg...","id":"20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f2741e-e63b-4730-9a12-c4ca220bfed2","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Szocialista_ellenjavaslat_parlament","timestamp":"2020. március. 23. 12:09","title":"Saját törvényjavaslatot nyújtottak be a szocialisták a veszélyhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]