Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bírságok összege több mint 2 milliárd forint.","shortLead":"A bírságok összege több mint 2 milliárd forint.","id":"20200328_Romaniaban_tobb_tizezer_embert_birsagoltak_meg_a_kijarasi_korlatozasok_megszegese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2545ef9d-cfc9-48c6-9cdc-c0c27da5dd73","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Romaniaban_tobb_tizezer_embert_birsagoltak_meg_a_kijarasi_korlatozasok_megszegese_miatt","timestamp":"2020. március. 28. 13:49","title":"Romániában több tízezer embert bírságoltak meg a kijárási korlátozások megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány vasárnapi rendkívüli ülésén további szigorításról döntött, elfogadta a nem létfontosságú ágazatok kéthetes leállításáról szóló rendeletet.","shortLead":"A spanyol kormány vasárnapi rendkívüli ülésén további szigorításról döntött, elfogadta a nem létfontosságú ágazatok...","id":"20200329_Minden_nem_letfontossagu_agazat_leall_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e328cb2-9b8f-4509-94f6-1bf4b455d3b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Minden_nem_letfontossagu_agazat_leall_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 29. 18:29","title":"Minden nem létfontosságú ágazat leáll Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","shortLead":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","id":"20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df497bd2-0922-4962-93d7-c1e921be45a9","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","timestamp":"2020. március. 30. 11:00","title":"Kórházba került a koronavírussal fertőzött Plácido Domingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505f3ab8-96d7-4d71-8fb4-b38fc9893e16","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Napelemes tetőcserép, szuperszigetelő falazóelem, fényáteresztő fa, öngyógyító beton – néhány az „okos” építőanyagok köréből. A választék Magyarországon is bővül. ","shortLead":"Napelemes tetőcserép, szuperszigetelő falazóelem, fényáteresztő fa, öngyógyító beton – néhány az „okos” építőanyagok...","id":"202013__kulonleges_epitoanyagok__uj_technologiak__takarekossag__eszes_tervek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505f3ab8-96d7-4d71-8fb4-b38fc9893e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad563e5-d8ae-4743-89f8-fff121463c23","keywords":null,"link":"/360/202013__kulonleges_epitoanyagok__uj_technologiak__takarekossag__eszes_tervek","timestamp":"2020. március. 28. 14:30","title":"Megrepedt a beton? Nem fordulna elő, ha \"felokosítja\" baktériummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d4a650-6bc9-476e-8aae-593c527914c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik új klímájához készített reklámvideót, amelyben egy eddig nem látott telefon is felbukkant. Ha ez egy jövendőbeli új mobil, akkor azért érdekes, ha nem az, akkor pedig azért.","shortLead":"A Samsung egyik új klímájához készített reklámvideót, amelyben egy eddig nem látott telefon is felbukkant. Ha...","id":"20200330_samsung_telefon_reklam_prototipus_video_legkondicionalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86d4a650-6bc9-476e-8aae-593c527914c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8223d33a-cd3e-43b4-b50f-40e38f479a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_samsung_telefon_reklam_prototipus_video_legkondicionalo","timestamp":"2020. március. 30. 11:33","title":"Csak nézi az ember a Samsung légkondireklámját, aztán egyszer csak felbukkan egy telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1945. március 30-án született „Mr. Lassúkezű”, a Brit Birodalom Rendjével is kitüntetett, többszörös Grammy-nyertes gitáros, énekes, zeneszerző, a poptörténet egyik legfontosabb zenésze.\r

\r

","shortLead":"1945. március 30-án született „Mr. Lassúkezű”, a Brit Birodalom Rendjével is kitüntetett, többszörös Grammy-nyertes...","id":"20200330_Eric_Clapton_75_eves__ime_a_kedvenc_dalaink_tole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a33ee7-59bd-4f08-8bc3-4d5ca39a21ea","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Eric_Clapton_75_eves__ime_a_kedvenc_dalaink_tole","timestamp":"2020. március. 30. 12:49","title":"Eric Clapton 75 éves – íme, a kedvenc dalaink tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7","c_author":"Fülöp Norbert","category":"360","description":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos feltételnek megfelel, a termékek összehangolásával jelentős pénzügyi előnyhöz juthat – írja szakértő szerzőnk.\r

","shortLead":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos...","id":"202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f407f1f-48b3-443d-b24e-83c3cf0af74e","keywords":null,"link":"/360/202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","timestamp":"2020. március. 30. 12:00","title":"Családot tervez lakással? Ha jól kombinál, több pénzt kaphat hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922a046-8761-4110-9692-0ca8dd44f3af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus járvány miatt küldték haza a rabokat, nem várják még vissza őket a börtönbe.","shortLead":"A koronavírus járvány miatt küldték haza a rabokat, nem várják még vissza őket a börtönbe.","id":"20200330_Iranban_meghosszabbitottak_a_rabok_szabadsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4922a046-8761-4110-9692-0ca8dd44f3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521eba9f-6528-41b0-bc26-c7fd757e66e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Iranban_meghosszabbitottak_a_rabok_szabadsagat","timestamp":"2020. március. 30. 06:16","title":"Iránban meghosszabbították a rabok szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]