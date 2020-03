Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","shortLead":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","id":"20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060b314-6f2f-4a79-bed3-d6dcf6b0470c","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","timestamp":"2020. március. 31. 12:42","title":"Szavazhatnak a diákok, hogy mit csinálnának az érettségivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel egy kacsacsalád.","shortLead":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel...","id":"20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372bda7c-31c5-4bc3-b992-bfb319f2e340","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","timestamp":"2020. március. 29. 18:56","title":"Most csak egy kacsacsalád jár úszni a Lukácsba – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár továbbra is otthonról dolgozik.","shortLead":"A kancellár továbbra is otthonról dolgozik.","id":"20200330_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6b0e06-dc3f-4c47-ac6a-389c21248a15","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 30. 21:30","title":"Angela Merkel harmadik koronavírus-tesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","shortLead":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","id":"20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9326fca-d61c-4ac1-acca-fa66dcee84fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","timestamp":"2020. március. 30. 05:16","title":"Már 776-an haltak meg a koronavírus miatt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08f4c5b-7423-447a-992e-7f3a43d1d421","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kevés olyan hely van, ahol gyorsabban terjedhetnek a járványok, mint a hadseregekben: a katonák a laktanyákban és a támaszpontokon összezárva élnek, egymás mellett ülnek a harckocsikban és a repülőkben, s nem tarthatják be a másfél méteres távolságot, miközben az ellenség tüzel rájuk. A harckészültséget az is csökkenti, hogy a katonáknak egyre több országban kell segíteniük a polgári hatóságokat.","shortLead":"Kevés olyan hely van, ahol gyorsabban terjedhetnek a járványok, mint a hadseregekben: a katonák a laktanyákban és...","id":"202003289hadsereg_koronavirus_usa_nato_nemetorszag_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08f4c5b-7423-447a-992e-7f3a43d1d421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3897d9-14ad-4093-a8d3-012e3caf5a2c","keywords":null,"link":"/vilag/202003289hadsereg_koronavirus_usa_nato_nemetorszag_kina","timestamp":"2020. március. 29. 17:00","title":"Kezd több mint kellemetlenné válni a koronavírus a hadseregek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Cummings sajtóértesülések szerint kezdetben a nyájimmunitást támogatta.","shortLead":"Dominic Cummings sajtóértesülések szerint kezdetben a nyájimmunitást támogatta.","id":"20200330_Koronavirus_tunet_karanten_Dominic_Cummings","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931a46d-eeea-46dd-a3f6-dcc6fff7328b","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_tunet_karanten_Dominic_Cummings","timestamp":"2020. március. 30. 14:09","title":"Koronavírusos tünetekkel karanténba vonult Boris Johnson főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban is sokkal kevesebb új projekt indult el.","shortLead":"A fővárosban is sokkal kevesebb új projekt indult el.","id":"20200331_ingatlanpiac_elado_lakas_alberlet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a370c350-667e-47b6-87b5-e639ecd125c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_ingatlanpiac_elado_lakas_alberlet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 10:20","title":"Már érezhetők a koronavírus hatásai az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vaszily Miklós lett az Index hirdetési felületeit értékesítő és több más portált kiadó IndaMedia Csoport új társtulajdonosa.","shortLead":"Vaszily Miklós lett az Index hirdetési felületeit értékesítő és több más portált kiadó IndaMedia Csoport új...","id":"20200331_A_TV2_elnok_vaszily_indamedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017ff767-083d-4f5d-ab77-c0c66588bcf5","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_A_TV2_elnok_vaszily_indamedia","timestamp":"2020. március. 31. 12:25","title":"A TV2 elnöke vette meg az IndaMedia felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]