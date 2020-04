Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d623fea4-a106-4ddf-ab7b-de0829212ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Online oktatási céllal Milbacher Róbert író, irodalomtudós a magyar romantika irodalmi tévhiteiről rántja le a leplet.","shortLead":"Online oktatási céllal Milbacher Róbert író, irodalomtudós a magyar romantika irodalmi tévhiteiről rántja le a leplet.","id":"20200331_Jokainak_is_a_koronavirusig_kellett_varnia_hogy_leleplezodjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d623fea4-a106-4ddf-ab7b-de0829212ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a055a6a-9f19-4e27-a588-05ec2a6ffa8e","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Jokainak_is_a_koronavirusig_kellett_varnia_hogy_leleplezodjon","timestamp":"2020. március. 31. 14:39","title":"Jókainak is a koronavírusig kellett várnia, hogy lelepleződjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott kilenc tagja is. Olaszországban stagnálni látszik az új fertőzések száma. Közben a kormány máris lépett, és a felhatalmazási törvénnyel élve meghosszabbította a veszélyhelyzeti intézkedéseket. Kövesse velünk a koronavírusról szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott...","id":"20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b98ec-9017-4e23-b6bd-f135eafaf015","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 31. 07:38","title":"Müller Cecíliának üzennek a háziorvosok, meghosszabbították a veszélyhelyzeti intézkedéseket – a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl szép idővel búcsúzik a március.","shortLead":"Nem túl szép idővel búcsúzik a március.","id":"20200331_vihar_hideg_omsz_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f9c0c8-5771-4186-b3e8-b827b43dc2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_vihar_hideg_omsz_idojaras","timestamp":"2020. március. 31. 06:38","title":"Délután vihar, éjjel mínusz 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legfeljebb tíz ember lehetett volna egy helyen, ehhez képest százak mentek el egy háromórás istentiszteletre, a lelkészt letartóztatta a rendőrség.","shortLead":"Legfeljebb tíz ember lehetett volna egy helyen, ehhez képest százak mentek el egy háromórás istentiszteletre...","id":"20200331_florida_istentisztelet_koronavirus_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802bd3ba-6bbe-479c-abeb-bf4c025c4609","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_florida_istentisztelet_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. március. 31. 06:17","title":"Letartóztattak egy floridai lelkészt, mert több száz embernek tartott istentiszteletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e697c75a-bfa5-4d1e-a625-d3d1bb8d0dc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felújított kocsira nyáron lehet elvileg licitálni.","shortLead":"A felújított kocsira nyáron lehet elvileg licitálni.","id":"20200331_Elado_az_elso_Volkswagen_Golf_versenyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e697c75a-bfa5-4d1e-a625-d3d1bb8d0dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ead01b-9b3d-48f5-9899-f6adb2a4771a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_Elado_az_elso_Volkswagen_Golf_versenyauto","timestamp":"2020. március. 31. 14:49","title":"Eladó az első Volkswagen Golf versenyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","id":"20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56278a35-8eb9-458a-af0d-ed48e64c91aa","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","timestamp":"2020. március. 31. 12:53","title":"Koronavírusos Kapás Boglárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről. ","shortLead":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9642f84f-618d-4d3f-985e-c760f242647a","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","timestamp":"2020. március. 31. 17:26","title":"Kijött a közlönyben: meghosszabbította a kormány a veszélyhelyzeti intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","shortLead":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","id":"20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560ac11d-d48f-4324-bf6b-85f67a3f6302","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","timestamp":"2020. április. 01. 05:14","title":"Napsütéses, de hűvös nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]