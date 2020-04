Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","shortLead":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","id":"20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6ab82-f3b5-48ee-b15b-6025e323e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","timestamp":"2020. április. 02. 10:15","title":"Többen koronavírusosak a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b874f0-f462-4aa6-afe1-0812d6a34fea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A klub vezetői megkérdezték a mentősöket, hogy pontosan mire lenne szükségük a munkájukhoz, és gyorsan be is szerezték.","shortLead":"A klub vezetői megkérdezték a mentősöket, hogy pontosan mire lenne szükségük a munkájukhoz, és gyorsan be is szerezték.","id":"20200402_motoros_klubtol_kaptak_adomanyt_a_mentomotorosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b874f0-f462-4aa6-afe1-0812d6a34fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6687b5-80c0-4cb4-96d1-880484245aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_motoros_klubtol_kaptak_adomanyt_a_mentomotorosok","timestamp":"2020. április. 02. 07:59","title":"Motorosklubtól kaptak adományt a vírusmintákat gyűjtő mentőmotorosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban már az ötödik napja 800 fölött jár az egy nap alatt elhunytak száma. ","shortLead":"Spanyolországban már az ötödik napja 800 fölött jár az egy nap alatt elhunytak száma. ","id":"20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d717877-977f-487e-9db5-beb7a143b885","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 01. 12:43","title":"Kilencezer fölött a járvány áldozatainak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most kifejlesztett pozitív kontrollanyag segítségével elkerülhető az, hogy a tesztek negatív eredményt mutassanak a vírushordozóknál.","shortLead":"Egy most kifejlesztett pozitív kontrollanyag segítségével elkerülhető az, hogy a tesztek negatív eredményt mutassanak...","id":"20200401_Koronavirus_az_Europai_Bizottsag_kutatoi_uj_kontrollanyagot_fejlesztettek_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb0a0e-39da-4cbf-bc45-154fb2939416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_Koronavirus_az_Europai_Bizottsag_kutatoi_uj_kontrollanyagot_fejlesztettek_ki","timestamp":"2020. április. 01. 17:12","title":"Új kontrollanyagot fejlesztettek ki a koronavírusra az Európai Bizottság kutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkanélkülivé váló brit dolgozóknak a kormány fizeti ki bérük akár 80 százalékát. Várhatóan így lesz ez a légitársaság embereinek esetében is. ","shortLead":"A munkanélkülivé váló brit dolgozóknak a kormány fizeti ki bérük akár 80 százalékát. Várhatóan így lesz...","id":"20200402_british_airways_felfuggeszti_alkalmazottakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd060ab4-def7-40d8-b5be-680efee8764c","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_british_airways_felfuggeszti_alkalmazottakat","timestamp":"2020. április. 02. 09:55","title":"36 ezer alkalmazottját függeszti fel a British Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","shortLead":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","id":"20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d7b98d-f8df-4691-b986-3d05c7c8b733","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","timestamp":"2020. április. 01. 18:20","title":"Pár hónapon belül gondok lehetnek a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","shortLead":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","id":"20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a23b2d-92e2-4a8d-ab7e-c1723150858e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","timestamp":"2020. április. 02. 11:21","title":"Ötajtós új változatban érkezhet a kicsi Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés történt, az érintett Jia egyetlen városában.","shortLead":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés...","id":"20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b027cb-d164-4da5-8905-6f3800fa01e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:29","title":"Új helyen jelent meg a koronavírus Kínában, lezártak egy egész megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]