[{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","shortLead":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","id":"20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9326fca-d61c-4ac1-acca-fa66dcee84fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","timestamp":"2020. március. 30. 05:16","title":"Már 776-an haltak meg a koronavírus miatt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024877ae-7bf8-42a0-a35a-545ce6422a21","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Hogyan_kerekparozzunk_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 30. 13:25","title":"Hogyan kerékpározzunk járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2077a84-fea3-41e6-88bd-d16bf39ccc8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel száz sportkocsit tart egy helyen egy amerikai gyűjtő.","shortLead":"Közel száz sportkocsit tart egy helyen egy amerikai gyűjtő.","id":"20200330_autogyujtemeny_szuperautok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2077a84-fea3-41e6-88bd-d16bf39ccc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2bdfe7-fde2-428b-941b-d0250817ab3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_autogyujtemeny_szuperautok_video","timestamp":"2020. március. 30. 12:42","title":"Autókiállításokon nincs olyan felhozatal, mint ebben a miami garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz - mondta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alelnöke. Tud olyan intézményről, ahol a fejenként napi két darab, egyszer használatos sebészi maszk mellé kaptak egy vasalót, hogy a kollégák hővel fertőtlenítsék azokat. Elmondta azt is, országosan kétezernél kevesebb élvonalban alkalmazható intenzívterápiás szakápoló van.","shortLead":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz...","id":"20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb5d45a-0454-4c2b-8a1b-a8bea8745d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","timestamp":"2020. március. 29. 11:03","title":"Volt, ahol vasalót kaptak az ápolók a maszkokhoz, hogy azzal fertőtlenítsék azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta vasárnap szállították át a legtöbb, mintegy 250 súlyos, de stabil állapotban lévő beteget a túlterhelt kelet-franciaországi kórházakból a déli országrészbe és Németországba - közölte vasárnap este Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója. Az illetékes jelezte: 24 óra alatt 299-cel, 2606-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak száma.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta vasárnap szállították át a legtöbb, mintegy 250 súlyos, de stabil állapotban lévő...","id":"20200329_Szazaval_koltoztetik_a_betegeket_a_tulzsufolt_francia_korhazakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde93d9e-ad87-41b4-8eb4-59a7950157f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Szazaval_koltoztetik_a_betegeket_a_tulzsufolt_francia_korhazakbol","timestamp":"2020. március. 29. 21:35","title":"Százával költöztetik a betegeket a túlzsúfolt francia kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ad1a8f-0471-491a-98fa-bb584dc73786","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Állampolgári bejelentés alapján, egy zsákban találtak rá az emberi maradványokra.","shortLead":"Állampolgári bejelentés alapján, egy zsákban találtak rá az emberi maradványokra.","id":"20200330_Emberi_csontok_szentendre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28ad1a8f-0471-491a-98fa-bb584dc73786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058539ae-dec1-4250-998b-9b738347294a","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Emberi_csontok_szentendre","timestamp":"2020. március. 30. 09:59","title":"Emberi csontokat találtak egy szentendrei ház udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7","c_author":"Fülöp Norbert","category":"360","description":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos feltételnek megfelel, a termékek összehangolásával jelentős pénzügyi előnyhöz juthat – írja szakértő szerzőnk.\r

","shortLead":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos...","id":"202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f407f1f-48b3-443d-b24e-83c3cf0af74e","keywords":null,"link":"/360/202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","timestamp":"2020. március. 30. 12:00","title":"Családot tervez lakással? Ha jól kombinál, több pénzt kaphat hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma: a kormány és az ellenzék is azt kérte, a másik gondolja meg magát. ","shortLead":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma...","id":"20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271db8-86c7-4af5-afe9-ef46bd81ab4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Kétezernél is több lélegeztetőgép érkezik a héten Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]