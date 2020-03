Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f027eb78-47b2-4682-a46d-ca61ebeef289","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az általános iskolai záróteszteket már korábban elhalasztották.","shortLead":"Az általános iskolai záróteszteket már korábban elhalasztották.","id":"20200324_Hollandiaban_eltoroltek_az_idei_erettsegi_vizsgakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f027eb78-47b2-4682-a46d-ca61ebeef289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084517de-93e3-4f49-a39f-bbd1182e72a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Hollandiaban_eltoroltek_az_idei_erettsegi_vizsgakat","timestamp":"2020. március. 24. 17:20","title":"Hollandiában eltörölték az idei érettségi vizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbiában és Romániában is megugrott az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Horvátországban több ezren vannak házi karanténban, de sokan nem tartják be a szabályait.","shortLead":"Szerbiában és Romániában is megugrott az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Horvátországban több ezren vannak...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_romania_halalos_aldozatok_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd12b0-107c-4cb9-a6f3-f6c299b1c5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_jarvany_romania_halalos_aldozatok_fertozes","timestamp":"2020. március. 26. 11:45","title":"Romániában 906 fertőzöttről és 17 elhunytról tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel, hogy besegítsenek az online oktatásra átállt irodalomtanároknak. Molnár Piroska, Ónodi Eszter, Lovasi András, Beck Zoltán és még sokan mások teszik élvezetesebbé a kötelező tananyagot. ","shortLead":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel...","id":"20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f938ec6f-7f2e-4175-9677-e47995457e8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","timestamp":"2020. március. 25. 12:13","title":"Lovasi András az Anyám tyúkjával járul hozzá a digitális távoktatáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3384bda8-c615-4cc7-952b-3f1232f6094a","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Óriási a kereslet tisztító- és fertőtlenítőszerekre, valamint higiéniai papírtermékre, a hazai gyártók sem emberrel, sem kapacitással nem bírják már. Ráadásul többen ki vannak szolgáltatva a külföldről érkező alapanyagoknak és az ugrásszerűen megnőtt áraknak, akár a szállítmányozás terén.","shortLead":"Óriási a kereslet tisztító- és fertőtlenítőszerekre, valamint higiéniai papírtermékre, a hazai gyártók sem emberrel...","id":"20200325_tisztitoszer_papir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3384bda8-c615-4cc7-952b-3f1232f6094a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a211546a-a943-44b6-953d-8be892bd7a0b","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_tisztitoszer_papir","timestamp":"2020. március. 25. 12:40","title":"Alig bírják tartani a tempót a tisztítószer- és a WC-papír-gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","shortLead":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","id":"20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5259e79-888a-4158-9c86-270fe630fbac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2020. március. 25. 06:41","title":"Túladagolás: 685 lóerős lett a Rolls-Royce első szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig 226-ra nőtt Magyarországon. Egy új rendelet szerint 15 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít a kormány egészségügyi eszközök vásárlására.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig...","id":"20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be195fb-a46e-4578-9663-e901aea022fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 25. 07:35","title":"Már 226 fertőzött van Magyarországon, 15 milliárdot ad a kormány eszközökre – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6d68b6-9905-402d-b9d7-e3a47ecc2978","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sátorrendszer épült \"a kórház megsegítése céljából\".","shortLead":"Sátorrendszer épült \"a kórház megsegítése céljából\".","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_tabori_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6d68b6-9905-402d-b9d7-e3a47ecc2978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a81f71e-dfff-4e87-85e9-b43a83f78eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_tabori_korhaz","timestamp":"2020. március. 25. 09:14","title":"Tábori kórházat húztak fel a katonák a Szent László udvarán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírus-járvány szerdai adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírus-járvány szerdai adatait.","id":"20200325_Olaszorszag_koronavirus_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e0f3f-7764-4a5b-a699-c256733df3dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Olaszorszag_koronavirus_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 25. 18:13","title":"Olaszország: kissé csökkent a koronavírustól elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]